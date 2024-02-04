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Rising Super Chef - игра о приготовлении пищи (Мод, Много денег)

Rising Super Chef - игра о приготовлении пищи (Мод, Много денег) 8.2.0

9
5
Скачать (94 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Mini Stone Games - Chef & Restaurant Cooking Games
Версия:
8.2.0
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
id приложения:
com.ministone.game.risingsuperchef2
Русский язык:
Есть
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
4 500

Rising Super Chef предлагает игрокам уникальный опыт, позволяя им взять на себя роль управляющего рестораном. В этой захватывающей игре вам предстоит зарабатывать деньги и улучшать свое пространство и оборудование.


Каждый заказ, который вы выполняете, помогает вам заработать больше звезд и монет. Однако для успешного завершения заказов вам нужно быть точным и быстрым в выполнении требований клиентов. Общайтесь с клиентами, чтобы узнать их предпочтения и настроение к еде. На каждом уровне игры вам предстоит готовить различные блюда. Будьте внимательны и осторожны при использовании огня, чтобы не испортить блюдо. Вам придется проявить свои навыки и быстроту реакции, чтобы удовлетворить вкусы и ожидания клиентов.


Игра Rising Super Chef позволяет вам окунуться в захватывающий мир ресторанного бизнеса, где вы будете стремиться стать лучшим шеф-поваром. Улучшайте свои навыки, привлекайте больше клиентов и создавайте вкусные блюда, чтобы стать настоящим супер-поваром.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Rising Super Chef - игра о приготовлении пищи (Мод, Много денег) 8.2.0 взлом

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Скачать Rising Super Chef - игра о приготовлении пищи (Мод, Много денег) 94 Мб Ссылка 2 94 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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