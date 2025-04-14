Описание

Гномы - Копатели: Idle RPG — это весёлое, но увлекательное погружение в мир шахт, где золото добывается не без труда, а с огоньком в бороде. Вы собираете команду бородатых мастеров кирки и лопаты, управляете ими, улучшаете и наблюдаете, как они копают всё глубже и глубже — за сокровищами, артефактами и славой. Но тут не всё так мирно: глубина всегда таит опасность. За слоями руды прячутся голодные гоблины, злобные тролли и даже драконы, охраняющие богатства, которые не терпят чужих рук.





Гномы - Копатели радует богатой RPG-составляющей: каждый гном — не просто юнит, а боец со своим характером, прокачкой и навыками. Хотите пробить стену одним ударом? Открывайте "Взрывную кирку". Нужна защита от монстра? Активируйте "Щит из руды". Тут каждый апгрейд — не просто плюс к числу, а ощутимая игровая сила. А когда появляется сундук с редким лутом или эпический босс в тёмной шахте — сердце замирает. Это idle-игра, которая не даёт скучать: каждый час приносит прогресс, каждое копание — шанс на что-то редкое. И всё это — с гномьим азартом и грохотом кирки по камню.