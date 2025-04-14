android-1.ru / Игры / Аркады / Гномы - Копатели: Idle RPG (Мод, бесплатные покупки)
Гномы - Копатели: Idle RPG (Мод, бесплатные покупки)

Гномы - Копатели: Idle RPG 0.1.8

Бесплатные покупки

Глубже шахта — толще кошелёк, но и злее те, кто прячется в её тени
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.1.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Black Box Digital
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Гномы - Копатели: Idle RPG — это весёлое, но увлекательное погружение в мир шахт, где золото добывается не без труда, а с огоньком в бороде. Вы собираете команду бородатых мастеров кирки и лопаты, управляете ими, улучшаете и наблюдаете, как они копают всё глубже и глубже — за сокровищами, артефактами и славой. Но тут не всё так мирно: глубина всегда таит опасность. За слоями руды прячутся голодные гоблины, злобные тролли и даже драконы, охраняющие богатства, которые не терпят чужих рук.


Гномы - Копатели радует богатой RPG-составляющей: каждый гном — не просто юнит, а боец со своим характером, прокачкой и навыками. Хотите пробить стену одним ударом? Открывайте "Взрывную кирку". Нужна защита от монстра? Активируйте "Щит из руды". Тут каждый апгрейд — не просто плюс к числу, а ощутимая игровая сила. А когда появляется сундук с редким лутом или эпический босс в тёмной шахте — сердце замирает. Это idle-игра, которая не даёт скучать: каждый час приносит прогресс, каждое копание — шанс на что-то редкое. И всё это — с гномьим азартом и грохотом кирки по камню.


Информация о модах

Бесплатные покупки

Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Гномы - Копатели: Idle RPG (Мод, бесплатные покупки) v0.1.8 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Гномы - Копатели: Idle RPG (Мод, бесплатные покупки) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Pocket Bots: Battle Robots (Мод, Много денег)
Pocket Bots: Battle Robots (Мод, Много денег)
Version: 2.6.0
Prison House: Horror
Prison House: Horror
Version: 1.0 Release
Кейс Симулятор SOP
Кейс Симулятор SOP
Version: 1.10
Ding Dong N Gone
Ding Dong N Gone
Version: 1.0.0
Bulldozer Master
Bulldozer Master
Version: 2.0.0
ДЕД МОРЯК
ДЕД МОРЯК
Version: 1.0.1
Black Mirror: Thronglets (Мод, Unlocked)
Black Mirror: Thronglets (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.110
Симулятор Тюремного Охранника (Мод, Много денег)
Симулятор Тюремного Охранника (Мод, Много денег)
Version: 1.0

Отзывы о Гномы - Копатели: Idle RPG (Мод, бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив