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Ding Dong N Gone

Ding Dong N Gone 1.0.0

Оригинал

Беги, звени, скрывайся — и никогда не смей оборачиваться
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
simon kim
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Ding Dong N Gone — это хаос в чистом виде, замешанный на детских шалостях и адреналине. Здесь нет сложных сюжетов или героических миссий — есть только вы, десятки дверей и толпа рассерженных жильцов, которые явно не в настроении для сюрпризов. Ваша задача проста и гениальна: позвонил — убежал. Чем больше звонков, тем выше рейтинг. Чем громче ор за спиной — тем больше шансов, что вы делаете всё правильно. Это игра, где каждое движение должно быть точным, а каждая секунда — сплошной импровизацией.


Но не думайте, что это просто — Ding Dong N Gone превращает старую уличную забаву в высокоскоростную баталию умов и рефлексов. Уровни постоянно меняются, препятствия становятся абсурднее, а соперники умнее. Вы нажимаете, прячетесь за кустами, кидаетесь в мусорные баки и прыгаете через заборы, пока остальной мир гудит от звонков и криков. Это идеальный коктейль из юмора, драйва и состязательного духа, в котором побеждает не самый быстрый, а самый хитрый. Кто бы мог подумать, что нажать кнопку и сбежать — это целое искусство?


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