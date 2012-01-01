Drill Rush (Мод, Много монет) 1.1.12
Углубитесь в опасное приключение: бурите туннели и спасайте мир с Drill Rush
Версия:
1.1.12
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GAMCY Ltd.
Обновлено:
Сегодня, 12:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Погрузитесь в подземный мир Drill Rush, где таинственные цветные блоки скрывают сокровища и жизнь нуждающихся существ. Вооружившись мощным буром, вы должны проложить безопасный туннель сквозь лабиринт блоков, избегая ловушек и устраняя угрозы: опасные блоки могут раздавить вас, а грозные монстры подстерегают на каждом шагу.
Смелость, стратегия и быстрота реакции — ваши главные союзники в этой динамичной головоломке. Готовы ли вы углубиться в подземелье и раскрыть его тайны?
Информация о модах
[ Меню плеера ]
Энергия не уменьшается
Множитель монет
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