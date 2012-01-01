Описание

Погрузитесь в подземный мир Drill Rush, где таинственные цветные блоки скрывают сокровища и жизнь нуждающихся существ. Вооружившись мощным буром, вы должны проложить безопасный туннель сквозь лабиринт блоков, избегая ловушек и устраняя угрозы: опасные блоки могут раздавить вас, а грозные монстры подстерегают на каждом шагу.





Смелость, стратегия и быстрота реакции — ваши главные союзники в этой динамичной головоломке. Готовы ли вы углубиться в подземелье и раскрыть его тайны?