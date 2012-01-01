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RadZone city: Survival Stories (Мод меню)

RadZone city: Survival Stories (Мод меню) 0.57.22

Интенсивное выживание в разрушенном мире, где каждое решение определяет судьбу
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Версия:
0.57.22
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Silvadev
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 402 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В RadZone city: Survival Stories игроки оказываются в суровом постапокалиптическом приключении, где каждая секунда может решить исход столкновения. Мчитесь по разрушенным ландшафтам, отражая атаки безжалостных врагов и преодолевая смертоносные ловушки, ощущая прилив адреналина при каждом выстреле. Каждый выбор имеет значение: рискованные решения способны привести как к спасению, так и к поражению, вынуждая тщательно продумывать тактику и адаптироваться к меняющимся условиям.


Исследуйте забытые города, таинственные пещеры и опасные пустоши, где скрываются ценные ресурсы и непредсказуемые угрозы. Развивайте свою базу: создайте своё убежище, модернизируйте инфраструктуру и превращайте его в неприступную крепость для выживших. Захватывайте новые территории, добывайте редкие материалы и стройте устойчивую экономику, чтобы восстановить цивилизацию и превратить разрушённый мир в маяк надежды среди хаоса.


Информация о модах

Меню

Высокие Драгоценные Камни Пикап

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать RadZone city: Survival Stories (Мод меню) 402 Мб Ссылка 2 402 Мб

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