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Hellbounce: Merge Defense (Мод, Много денег)

Hellbounce: Merge Defense (Мод, Много денег) 1.2.0

Объединяй, отбивай и собирай армию демонов в защите с элементами пинбола и удачи
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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AlohaFactory
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 02:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 390 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Hellbounce: Merge Defense — это смесь аркады, защиты и слияния юнитов, где ты командуешь армией демонов против нападающих героев. Каждые пять минут ты запускаешь врагов как шарики в пинболе, получаешь случайные баффы и объединяешь демонов, чтобы усилить оборону. В этой игре важно не только быстро реагировать, но и умело строить стратегию роста.


Побеждай падающих противников, усиливай своих бойцов и открывай всё более мощные комбинации. Игра работает офлайн, позволяет играть короткими сессиями и подойдёт тем, кто любит необычное сочетание жанров, элемент случайности и постоянное ощущение усиления. Станешь ли ты героем — или повелителем демонов, никто за тебя не решит.


Информация о модах

• Неограниченные монеты

• Неограниченные драгоценные камни

• Неограниченные камни душ

• Куплены все платные пакеты в игровом магазине

• Удалена реклама

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 Теги темы: Много монет

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Скачать Hellbounce: Merge Defense (Мод, Много денег) 390 Мб Ссылка 2 390 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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