Описание

Hellbounce: Merge Defense — это смесь аркады, защиты и слияния юнитов, где ты командуешь армией демонов против нападающих героев. Каждые пять минут ты запускаешь врагов как шарики в пинболе, получаешь случайные баффы и объединяешь демонов, чтобы усилить оборону. В этой игре важно не только быстро реагировать, но и умело строить стратегию роста.





Побеждай падающих противников, усиливай своих бойцов и открывай всё более мощные комбинации. Игра работает офлайн, позволяет играть короткими сессиями и подойдёт тем, кто любит необычное сочетание жанров, элемент случайности и постоянное ощущение усиления. Станешь ли ты героем — или повелителем демонов, никто за тебя не решит.