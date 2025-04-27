Hellbounce: Merge Defense (Мод, Много денег) 1.2.0
Объединяй, отбивай и собирай армию демонов в защите с элементами пинбола и удачи
Hellbounce: Merge Defense — это смесь аркады, защиты и слияния юнитов, где ты командуешь армией демонов против нападающих героев. Каждые пять минут ты запускаешь врагов как шарики в пинболе, получаешь случайные баффы и объединяешь демонов, чтобы усилить оборону. В этой игре важно не только быстро реагировать, но и умело строить стратегию роста.
Побеждай падающих противников, усиливай своих бойцов и открывай всё более мощные комбинации. Игра работает офлайн, позволяет играть короткими сессиями и подойдёт тем, кто любит необычное сочетание жанров, элемент случайности и постоянное ощущение усиления. Станешь ли ты героем — или повелителем демонов, никто за тебя не решит.
• Неограниченные монеты
• Неограниченные драгоценные камни
• Неограниченные камни душ
• Куплены все платные пакеты в игровом магазине
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.