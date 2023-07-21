Описание

Prison House: Horror — это не просто побег, это напряжённая схватка с временем, пространством и паникой. У вас 400 секунд, одна жизнь и никаких гарантий. Камеры молчат, стены давят, а головоломки здесь — не милые задачки, а ловушки, выстроенные кем-то, кто явно знает, как играет страх. Каждое ваше действие — на вес золота. Поторопитесь — сделаете ошибку. Задумаетесь — не успеете. И всё это под звук капающей воды, мерцания ламп и тошнотворной тишины, за которой кто-то прячется.





В Prison House: Horror нет автосохранений, нет повторов. Только вы, время и постоянное ощущение, что за спиной — нечто. Атмосфера замкнутая, как в коробке, из которой пытаешься выбраться, не зная, что за следующей дверью: выход или конец. Здесь нужно не просто логически мыслить, но и сохранять самообладание, когда всё внутри хочет заорать. Получится ли у вас уйти? Возможно. Но только если не потеряете голову раньше, чем найдёте выход.