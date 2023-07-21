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Prison House: Horror

Prison House: Horror 1.0 Release

Оригинал

Побег на грани — 400 секунд ужаса, логики и хрупкой надежды
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Версия:
1.0 Release
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
nitroasusGames
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Prison House: Horror — это не просто побег, это напряжённая схватка с временем, пространством и паникой. У вас 400 секунд, одна жизнь и никаких гарантий. Камеры молчат, стены давят, а головоломки здесь — не милые задачки, а ловушки, выстроенные кем-то, кто явно знает, как играет страх. Каждое ваше действие — на вес золота. Поторопитесь — сделаете ошибку. Задумаетесь — не успеете. И всё это под звук капающей воды, мерцания ламп и тошнотворной тишины, за которой кто-то прячется.


В Prison House: Horror нет автосохранений, нет повторов. Только вы, время и постоянное ощущение, что за спиной — нечто. Атмосфера замкнутая, как в коробке, из которой пытаешься выбраться, не зная, что за следующей дверью: выход или конец. Здесь нужно не просто логически мыслить, но и сохранять самообладание, когда всё внутри хочет заорать. Получится ли у вас уйти? Возможно. Но только если не потеряете голову раньше, чем найдёте выход.


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Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: оригинал

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