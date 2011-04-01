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Nextbots: Obunga Chase Rooms (Мод, Много золота)

Nextbots: Obunga Chase Rooms (Мод, Много золота) 2.43.5

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Версия:
2.43.5
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
M4P Media
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 979
Скриншоты
Описание

Nextbots: Obunga Chase Rooms (Мод, Много золота) - Сыграйте в эту захватывающую новую игру с другом и исследуйте инновационные способы уклонения от некстботов!


Устали играть в игры в одиночку? Игра Dodge the Nextbots для двух игроков позволяет вам испытать игровой процесс в стиле квеста с другом. Это похоже на беговую игру, но вы должны быть осторожны, чтобы вас не поймали некстботы! Сможете ли вы убежать до того, как вас поймает один из следующих ботов? Сыграйте в эту захватывающую новую игру и изучите инновационные способы уклонения от некстботов.


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 Теги темы: Много денег

Скачать Nextbots: Obunga Chase Rooms (Мод, Много золота) v2.43.5 MOD APK

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Скачать Nextbots: Obunga Chase Rooms (Мод, Много золота) 79 Мб Ссылка 2 79 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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