Nextbots: Obunga Chase Rooms (Мод, Много золота) - Сыграйте в эту захватывающую новую игру с другом и исследуйте инновационные способы уклонения от некстботов!
Устали играть в игры в одиночку? Игра Dodge the Nextbots для двух игроков позволяет вам испытать игровой процесс в стиле квеста с другом. Это похоже на беговую игру, но вы должны быть осторожны, чтобы вас не поймали некстботы! Сможете ли вы убежать до того, как вас поймает один из следующих ботов? Сыграйте в эту захватывающую новую игру и изучите инновационные способы уклонения от некстботов.
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Скачать Nextbots: Obunga Chase Rooms (Мод, Много золота) v2.43.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.