Описание

Nextbots: Obunga Chase Rooms (Мод, Много золота) - Сыграйте в эту захватывающую новую игру с другом и исследуйте инновационные способы уклонения от некстботов!





Устали играть в игры в одиночку? Игра Dodge the Nextbots для двух игроков позволяет вам испытать игровой процесс в стиле квеста с другом. Это похоже на беговую игру, но вы должны быть осторожны, чтобы вас не поймали некстботы! Сможете ли вы убежать до того, как вас поймает один из следующих ботов? Сыграйте в эту захватывающую новую игру и изучите инновационные способы уклонения от некстботов.