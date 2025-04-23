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Fish Tycoon: Ocean Empire idle (Мод, Много ресурсов)

Fish Tycoon: Ocean Empire idle (Мод, Много ресурсов) 1.0.0

Лови, объединяй и строй империю в открытом океане
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ALICE GAMES
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 15:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Fish Tycoon: Ocean Empire idle - Это расслабляющий тайкун с элементами Clicker & Merge, где ты отправляешься в рыболовное приключение с простой целью — выловить всё. Каждые 5 минут ты закидываешь снасти, вытаскиваешь редких рыб, объединяешь их и открываешь новые виды. Начинаешь с обычной лодки, но постепенно расширяешь возможности: прокачиваешь экипировку, ловишь быстрее и вылавливаешь всё более ценные экземпляры.


В Fish Tycoon: Ocean Empire idle игровой цикл построен на механике Catch & Merge и постоянном улучшении лодки. Ты открываешь новые зоны — от тропиков до ледяных вод — и в каждой тебя ждут уникальные рыбы и скрытые виды. Апгрейды дают доступ к новым приманкам, автоматической ловле и редким локациям. Работает офлайн, прогресс сохраняется, донат не мешает. Заходи, закидывай снасть — и строй свою рыболовную империю шаг за шагом.









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 Теги темы: Много ресурсов

Скачать Fish Tycoon: Ocean Empire idle (Мод, Много ресурсов) v1.0.0 MOD APK

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Скачать Fish Tycoon: Ocean Empire idle (Мод, Много ресурсов) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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