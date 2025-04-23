Fish Tycoon: Ocean Empire idle (Мод, Много ресурсов) 1.0.0
Лови, объединяй и строй империю в открытом океане
Fish Tycoon: Ocean Empire idle - Это расслабляющий тайкун с элементами Clicker & Merge, где ты отправляешься в рыболовное приключение с простой целью — выловить всё. Каждые 5 минут ты закидываешь снасти, вытаскиваешь редких рыб, объединяешь их и открываешь новые виды. Начинаешь с обычной лодки, но постепенно расширяешь возможности: прокачиваешь экипировку, ловишь быстрее и вылавливаешь всё более ценные экземпляры.
В Fish Tycoon: Ocean Empire idle игровой цикл построен на механике Catch & Merge и постоянном улучшении лодки. Ты открываешь новые зоны — от тропиков до ледяных вод — и в каждой тебя ждут уникальные рыбы и скрытые виды. Апгрейды дают доступ к новым приманкам, автоматической ловле и редким локациям. Работает офлайн, прогресс сохраняется, донат не мешает. Заходи, закидывай снасть — и строй свою рыболовную империю шаг за шагом.
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