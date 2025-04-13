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Bulldozer Master

Bulldozer Master 2.0.0

Оригинал

Когда каждая искра от ковша — шаг к золоту, а каждый камень скрывает шанс
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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
simon kim
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Bulldozer Master — это не просто возня с тяжёлой техникой, это ощущение власти над землёй. Ты сидишь в кабине — и мир расступается. Грохот, пыль, скрежет металла по камню — вся эта суровая симфония говорит только об одном: здесь работают настоящие добытчики. Вас ждут залежи руды, спрятанные драгоценности и невидимые на первый взгляд богатства, зарытые глубоко под трещинами земли. И только от вашей хватки, терпения и модернизированного бульдозера зависит, насколько глубоко вы готовы копать ради своей золотой жилы.


В Bulldozer Master всё построено на прогрессе — но не скучном и линейном, а чувственно осязаемом: когда ты меняешь старую кирку на бур, а затем пересаживаешься в зверски мощную машину, способную сокрушить любую породу. Каждый апгрейд не просто улучшает показатели — он меняет стиль игры, добавляет новые горизонты. Сначала ты копаешь в пыльных карьерах, потом уже разрываешь скалы, охотясь за редкими ресурсами. В этом мире камень — валюта, и чем лучше ты научишься его ломать, тем быстрее станешь тем самым бульдозерным магнатом, чьё имя шепчут на каждой шахте.


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