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Aquarium Land (Мод, Бесплатные покупки)

Aquarium Land (Мод, Бесплатные покупки) 1.111.29

37
9
Скачать (130 Мб)
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Версия:
1.111.29
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
HOMA GAMES
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 586

Игра представляет собой замечательную игру, в которой вам предстоит решать различные головоломки, запоминать предметы и делать так, чтобы ваш магазин открылся как можно быстрее. Игра великолепна во всех жанрах, с красивым оформлением и большим количеством увлекательного контента. В нее весело играть, и она особенно хороша в категории головоломок.


Вы можете наслаждаться этой прекрасной аркадной игрой в течение пяти или более минут! Собирайте самых ценных морских существ днем и ночью и сделайте так, чтобы ваш магазин открылся как можно скорее! Используйте эту аркадную игру часами, чтобы заработать много денег! Сыграй сейчас!


Aqualand - это аркадная игра с элементами тайм-менеджмента в геймплее. Перед игроками стоит задача развивать возможности аквариума. Для этого они лично распределяют ресурсы и финансы между отделами и областями, приобретают новых жителей, покупают для них аквариумы, заказывают различные мероприятия, нанимают персонал, определяют расположение экспонатов в зале и многое, многое другое.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

ㆍМножитель продаж
ㆍКуплены все скины
ㆍОгромные награды за драгоценные камни в таблице лидеров
ㆍБЕЗ РЕКЛАМЫ POP

Примечание: прочтите инструкцию меню.

МОД 2

  • Неограниченные наличные
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Удаленная реклама (покупка IAP)
  • Лодка (покупка внутриигровой покупки)
  • Велосипед (покупка внутри приложения)
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Aquarium Land (Мод, Бесплатные покупки) 1.111.29 взлом

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MOD V1 130 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 130 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Aquarium Land (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Ванч
Ванч 21 мая 2023 12:33
Хай осдпщлпгкгшлаллалклалалашлададвлв
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