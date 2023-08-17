Игра представляет собой замечательную игру, в которой вам предстоит решать различные головоломки, запоминать предметы и делать так, чтобы ваш магазин открылся как можно быстрее. Игра великолепна во всех жанрах, с красивым оформлением и большим количеством увлекательного контента. В нее весело играть, и она особенно хороша в категории головоломок.





Вы можете наслаждаться этой прекрасной аркадной игрой в течение пяти или более минут! Собирайте самых ценных морских существ днем и ночью и сделайте так, чтобы ваш магазин открылся как можно скорее! Используйте эту аркадную игру часами, чтобы заработать много денег! Сыграй сейчас!





Aqualand - это аркадная игра с элементами тайм-менеджмента в геймплее. Перед игроками стоит задача развивать возможности аквариума. Для этого они лично распределяют ресурсы и финансы между отделами и областями, приобретают новых жителей, покупают для них аквариумы, заказывают различные мероприятия, нанимают персонал, определяют расположение экспонатов в зале и многое, многое другое.