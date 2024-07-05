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Paper.io 2 (Мод, Без рекламы)

Paper.io 2 (Мод, Без рекламы) 4.3.1

Завоюйте территорию и соревнуйтесь за победу в стратегической игре
37
32
Скачать (83 Мб)
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Версия:
4.3.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
64 356

В игре Paper.io 2 вам предстоит создавать замкнутые кривые, чтобы превратить существующую белую область в цвета, соответствующие вашей команде. Вам придется принять решение о размере кривой, которую вы рисуете, и быть осторожным, чтобы не быть сбитым с ног, когда встретите других игроков.


С каждым уровнем количество участников будет постепенно увеличиваться, создавая захватывающую и соревновательную атмосферу. Цель состоит в том, чтобы стать победителем, захватив большую часть поля и удерживая ее под своим контролем. Ваша стратегия и ловкость игры будут определять ваш успех.


Кроме того, в игре достижения и победы открывают скины, позволяющие вам настроить внешний вид вашего персонажа. Вы можете проявить свою индивидуальность и достижения, выбирая различные скины, которые открываются по мере вашего прогресса. Paper.io 2 предлагает захватывающий игровой опыт, требующий стратегического мышления, быстрой реакции и соревновательного духа. Присоединяйтесь к этой увлекательной игре и станьте лидером в мире покорения территорий!


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Высокий опыт
  • Бесплатный магазин
  • Скорость игрока
  • Разблокировать скины
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Paper.io 2 (Мод, Без рекламы) 4.3.1 взлом

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Скачать Paper.io 2 (Мод, Без рекламы) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Paper.io 2 (Мод, Без рекламы)


Комментарии (2)
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Dd
Dd 8 марта 2024 23:15
Реклама осталась
+1
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Пользователи
Пользователи 29 января 2024 17:28
Конченый мод, рекламы полно
+2
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