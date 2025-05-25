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RTHD Offroad online game (Мод, Бесплатные покупки)

RTHD Offroad online game (Мод, Бесплатные покупки) 9.9

Вытяни грузовик из грязи: оффроуд, физика, доставка и реальные испытания
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Версия:
9.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
T.Mashine
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:46
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 435 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
46 462
Скриншоты
Описание

RTHD Offroad online game — это жёсткий симулятор бездорожья, в котором ты управляешь мощными грузовиками, тащишь тяжёлые прицепы и тонешь в грязи по фары. Каждые пять минут — это борьба с рельефом, поиск траектории, буксировка и преодоление безжалостной стихии. Твоя цель — доставить груз, несмотря ни на что. Или остаться в болотах надолго.


Фотореалистичная графика, реалистичная физика частиц, отзывчивое поведение техники и продуманные маршруты проверят не только твои водительские навыки, но и мощность смартфона. Глубокая колея, мокрая глина, скользкие камни — всё в твоих руках. RTHD Offroad бросает вызов: сможешь ли ты справиться с трассой, где асфальт — это мечта, а каждое колесо — на грани? Готовься к настоящим внедорожным приключениям!


Информация о модах
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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Автомобили, Бесплатные покупки, Без рекламы, С кэшем

Скачать RTHD Offroad online game (Мод, Бесплатные покупки) v9.9 MOD APK

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Скачать RTHD Offroad online game (Мод, Бесплатные покупки) 435 Мб Ссылка 2 435 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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