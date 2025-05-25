Описание

RTHD Offroad online game — это жёсткий симулятор бездорожья, в котором ты управляешь мощными грузовиками, тащишь тяжёлые прицепы и тонешь в грязи по фары. Каждые пять минут — это борьба с рельефом, поиск траектории, буксировка и преодоление безжалостной стихии. Твоя цель — доставить груз, несмотря ни на что. Или остаться в болотах надолго.





Фотореалистичная графика, реалистичная физика частиц, отзывчивое поведение техники и продуманные маршруты проверят не только твои водительские навыки, но и мощность смартфона. Глубокая колея, мокрая глина, скользкие камни — всё в твоих руках. RTHD Offroad бросает вызов: сможешь ли ты справиться с трассой, где асфальт — это мечта, а каждое колесо — на грани? Готовься к настоящим внедорожным приключениям!