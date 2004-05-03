Версия:
2.72
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Oppana Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
41 146
Описание
Симулятор Автомобиля (Мод, Много денег) - Исследуй город на своём собственном автомобиле, катайся по городу и ищи новые интересные места. Почувствуй все ощущения от вождения по крупным городам и бездорожью вместе со своими друзьями. Вы будете иметь обзор салона на 360 градусов, просматривать каждые детали. Включайте музыку в машине и мчитесь в новую гонку.
В Симуляторе автомобиля для Android, имеется мультиплеер, с помощью этого можно гонять с игроками со всего мира по интернету.
Старайтесь сильно не разгонятся, что-бы контролировать автомобиль.
Заправляйте своё транспортное средство на специальных заправках.
Информация о модах
Много денег
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