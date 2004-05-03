Описание

Симулятор Автомобиля (Мод, Много денег) - Исследуй город на своём собственном автомобиле, катайся по городу и ищи новые интересные места. Почувствуй все ощущения от вождения по крупным городам и бездорожью вместе со своими друзьями. Вы будете иметь обзор салона на 360 градусов, просматривать каждые детали. Включайте музыку в машине и мчитесь в новую гонку.

В Симуляторе автомобиля для Android, имеется мультиплеер, с помощью этого можно гонять с игроками со всего мира по интернету.

Старайтесь сильно не разгонятся, что-бы контролировать автомобиль.

Заправляйте своё транспортное средство на специальных заправках.