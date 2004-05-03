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Симулятор Автомобиля (Мод, Много денег)

Симулятор Автомобиля (Мод, Много денег) 2.72

109
14
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Версия:
2.72
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Oppana Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
41 146
Скриншоты
Описание

Симулятор Автомобиля (Мод, Много денег) - Исследуй город на своём собственном автомобиле, катайся по городу и ищи новые интересные места. Почувствуй все ощущения от вождения по крупным городам и бездорожью вместе со своими друзьями. Вы будете иметь обзор салона на 360 градусов, просматривать каждые детали. Включайте музыку в машине и мчитесь в новую гонку.

В Симуляторе автомобиля для Android, имеется мультиплеер, с помощью этого можно гонять с игроками со всего мира по интернету.

Старайтесь сильно не разгонятся, что-бы контролировать автомобиль.

Заправляйте своё транспортное средство на специальных заправках.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Симулятор Автомобиля (Мод, Много денег) 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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