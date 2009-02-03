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Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок (Мод, Много денег)

Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок (Мод, Много денег) 10.5

127
15
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
R-V OOO
Версия:
10.5
Категория:
Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 375 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
46 750

Игра Fitness Gym Bodybuilding Pump представляет собой захватывающий симулятор для тех, кто увлечен фитнесом, бодибилдингом и боксом. Если вы всегда мечтали о карьере известного бодибилдера и вам нравится идея соревноваться с противниками в силовых испытаниях, эта игра обязательно придется вам по вкусу. Скачайте и погрузитесь в мир, где каждая тренировка приближает вас к мечте стать чемпионом.


В игре предоставляется уникальная возможность не только использовать разнообразные тренажеры для улучшения физической формы, но и создавать персонализированных персонажей. Вы можете адаптировать их внешний вид и навыки под свои предпочтения, что делает процесс тренировок еще более индивидуальным и мотивирующим. Набирайте мышечную массу, улучшайте выносливость и формируйте собственный уникальный стиль.


Обновленная версия игры привносит множество нововведений, включая сюжетный режим, быстрые бои, расширенный ассортимент товаров в магазине и новые техники в боксе. Также игроки могут участвовать в различных турнирах по всему миру, испытывая свои силы и мастерство в захватывающих соревнованиях. Так что если вы готовы проверить свои способности и помериться силами в арене фитнеса, "Fitness Gym Bodybuilding Pump" ждет вас!


Скриншоты

Информация о модах
  • Много денег

Как установить XAPK?

 Теги темы: Встроенный кэш, Много денег

Скачать Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок (Мод, Много денег) 10.5 взлом

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Скачать Фитнес Спортзал Бодибилдинг Качок (Мод, Много денег) 375 Мб Ссылка 2 375 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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