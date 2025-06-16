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Torque Drift (Мод, Бесплатные покупки)

Torque Drift (Мод, Бесплатные покупки) 2.30.0

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Версия:
2.30.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Grease Monkey Games
Категория:
Гонки / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 12:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
62 316
Скриншоты
Описание

Torque Drift - это захватывающая гоночная игра, в которой игроки могут наслаждаться адреналином и яркими соревнованиями. Она предлагает возможность дрифтовать на трассах, испытывать навыки управления и соперничать с другими игроками. В Torque Drift вы встретите яростных соперников, которые также стремятся стать лучшими гонщиками. Вы можете испытать свои гоночные навыки, потренироваться и улучшиться, чтобы стать настоящим мастером дрифта. Соревнования в игре будут интенсивными и захватывающими, с возможностью проявить свою смекалку и мастерство на трассе.


Одним из основных привлекательных аспектов Torque Drift является разнообразие роскошных автомобилей. Вы сможете выбрать из широкого ассортимента автомобилей и даже настроить их в соответствии с вашими предпочтениями. Это дает вам возможность персонализировать свой автомобиль и создать уникальный стиль, отражающий вашу гоночную индивидуальность. Присоединившись к сообществу Torque Drift, вы сможете общаться с другими игроками, делиться своими достижениями и участвовать в различных событиях и соревнованиях. Вы сможете найти единомышленников и стать частью дружественной гоночной коммуни.


Torque Drift предлагает захватывающий игровой опыт, впечатляющую графику и возможность испытать себя в мире гоночного дрифта. Будьте готовы к динамичным гонкам, улучшайте свои навыки и станьте частью гоночного сообщества, где страсть к гонкам объединяет любителей автоспорта со всего мира.


Информация о модах

Много денег


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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Автомобильные игры на Андроид
Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш, Автомобили

Скачать Torque Drift (Мод, Бесплатные покупки) v2.30.0 MOD APK

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Скачать Torque Drift (Мод, Бесплатные покупки) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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