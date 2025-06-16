Torque Drift (Мод, Бесплатные покупки) 2.30.0
Torque Drift - это захватывающая гоночная игра, в которой игроки могут наслаждаться адреналином и яркими соревнованиями. Она предлагает возможность дрифтовать на трассах, испытывать навыки управления и соперничать с другими игроками. В Torque Drift вы встретите яростных соперников, которые также стремятся стать лучшими гонщиками. Вы можете испытать свои гоночные навыки, потренироваться и улучшиться, чтобы стать настоящим мастером дрифта. Соревнования в игре будут интенсивными и захватывающими, с возможностью проявить свою смекалку и мастерство на трассе.
Одним из основных привлекательных аспектов Torque Drift является разнообразие роскошных автомобилей. Вы сможете выбрать из широкого ассортимента автомобилей и даже настроить их в соответствии с вашими предпочтениями. Это дает вам возможность персонализировать свой автомобиль и создать уникальный стиль, отражающий вашу гоночную индивидуальность. Присоединившись к сообществу Torque Drift, вы сможете общаться с другими игроками, делиться своими достижениями и участвовать в различных событиях и соревнованиях. Вы сможете найти единомышленников и стать частью дружественной гоночной коммуни.
Torque Drift предлагает захватывающий игровой опыт, впечатляющую графику и возможность испытать себя в мире гоночного дрифта. Будьте готовы к динамичным гонкам, улучшайте свои навыки и станьте частью гоночного сообщества, где страсть к гонкам объединяет любителей автоспорта со всего мира.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.