Версия:
1.29.2
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Minimo
Обновлено:
Сегодня, 14:49
Возраст:
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 084
Описание
Mini Racing Adventures (Мод, Много денег) - Играй главным персонажем, Мартином, который хочет добиться успеха в гоночном спорте. У вас будет постоянный противник, который будет стараться обойти вас и прийти к финишу первым. Прокачивай свой автомобиль, накапливай монеты и приобретай новые детали к своим автомобилям или покупай совершенно новые машины.
Вам определённо понравится огромный выбор карт и локаций, на каждой свои уникальные испытания.
Попробуй сыграть в Мультиплеер с другими игроками, покажи им кто лучший.
Информация о модах
Много денег
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