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Mini Racing Adventures (Мод, Много денег)

Mini Racing Adventures (Мод, Много денег) 1.29.2

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Версия:
1.29.2
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Minimo
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 084
Скриншоты
Описание

Mini Racing Adventures (Мод, Много денег) - Играй главным персонажем, Мартином, который хочет добиться успеха в гоночном спорте. У вас будет постоянный противник, который будет стараться обойти вас и прийти к финишу первым. Прокачивай свой автомобиль, накапливай монеты и приобретай новые детали к своим автомобилям или покупай совершенно новые машины. 

Вам определённо понравится огромный выбор карт и локаций, на каждой свои уникальные испытания.

Попробуй сыграть в Мультиплеер с другими игроками, покажи им кто лучший.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Mini Racing Adventures (Мод, Много денег) v1.29.2 MOD APK

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Скачать Mini Racing Adventures (Мод, Много денег) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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