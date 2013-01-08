Описание

Mini Racing Adventures (Мод, Много денег) - Играй главным персонажем, Мартином, который хочет добиться успеха в гоночном спорте. У вас будет постоянный противник, который будет стараться обойти вас и прийти к финишу первым. Прокачивай свой автомобиль, накапливай монеты и приобретай новые детали к своим автомобилям или покупай совершенно новые машины.

Вам определённо понравится огромный выбор карт и локаций, на каждой свои уникальные испытания.

Попробуй сыграть в Мультиплеер с другими игроками, покажи им кто лучший.