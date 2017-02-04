Описание

Создавайте и настраивайте свои собственные автомобили в своем любимом цвете, для всех типов стилей, в этой новой игре, которая позволяет вам исследовать неограниченные дорожки. Исследуйте бесконечные дорожки в Car Drift, совершенно новой игре, в которой можно настраивать автомобили с помощью различных компонентов и цветов.





Находите уникальные детали, наслаждайтесь дрифтом и выигрывайте призы! Car Drift предлагает вам бесчисленные часы веселья, испытаний и успехов, а также раздает призы, как никто другой. Присоединяйтесь к сообществу сегодня! Как можно скорее начните свободно мчаться по бесконечным дорожкам!





RCD - Дрифт на русских машинах (Мод, Много денег) - Гонки на Русских автомобилях, с возможностью прокачки. Устанавливай различные элементы на свой автомобиль, дрифтуй, строй собственную карту, на которую сможешь приглашать всех желающих. Перекрась свою машину, как тебе вздумается. Снижай или повышай вес своего автомобиля, обклеивай кузов различными наклейками. Зарабатывай деньги и покупай новые машины и комплектующие к ним.