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RCD - Дрифт на русских машинах (Мод, Много денег)

RCD - Дрифт на русских машинах (Мод, Много денег) 1.9.57

859
120
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Версия:
1.9.57
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Carlovers Games
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 584 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
175 120
Скриншоты
Описание

Создавайте и настраивайте свои собственные автомобили в своем любимом цвете, для всех типов стилей, в этой новой игре, которая позволяет вам исследовать неограниченные дорожки. Исследуйте бесконечные дорожки в Car Drift, совершенно новой игре, в которой можно настраивать автомобили с помощью различных компонентов и цветов.


Находите уникальные детали, наслаждайтесь дрифтом и выигрывайте призы! Car Drift предлагает вам бесчисленные часы веселья, испытаний и успехов, а также раздает призы, как никто другой. Присоединяйтесь к сообществу сегодня! Как можно скорее начните свободно мчаться по бесконечным дорожкам!


RCD - Дрифт на русских машинах (Мод, Много денег) - Гонки на Русских автомобилях, с возможностью прокачки. Устанавливай различные элементы на свой автомобиль, дрифтуй, строй собственную карту, на которую сможешь приглашать всех желающих. Перекрась свою машину, как тебе вздумается. Снижай или повышай вес своего автомобиля, обклеивай кузов различными наклейками. Зарабатывай деньги и покупай новые машины и комплектующие к ним.


Информация о модах
  • Много денег
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать RCD - Дрифт на русских машинах (Мод, Много денег) v1.9.57 MOD APK

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Скачать RCD - Дрифт на русских машинах (Мод, Много денег) 584 Мб Ссылка 2 584 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о RCD - Дрифт на русских машинах (Мод, Много денег)


Комментарии (10)
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Захар
Захар 2 января 2025 08:03
ИГРУ НЕ ВОЗМОЖНО СКАЧАТЬ Я НАЖИМАЮ СКАЧАТЬ А В МЕСТО ЭТОГО У МЕНЯ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ГРЁБАНОЕ КАЗИНО СТАВЛЮ ОДНУ ЗВЕЗДУ😡
-2
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Jizus
Jizus 2 ноября 2024 22:26
Да, баг с по краской, и номер читер, и колёса проебали, в общем все просрали...
+2
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Сеф
Сеф 14 сентября 2023 17:49
Всем кто спрашивает как играть онлайн, отвечаю он не будет работать так как это взломанная версия игры
0
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OPER_BASSclub
OPER_BASSclub 1 июля 2023 10:47
Lensifal,
Блин жалко
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 июня 2023 20:11
OPER_BASSclub,
возможно в онлайне работать не будет
0
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OPER_BASSclub
OPER_BASSclub 28 июня 2023 15:26
А как играть онлайн?
Что сделать чтобы заработал мультиплеер?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 17 апреля 2023 15:50
Кирилл, Добрый день, этот вопрос лучше задать разработчикам игры)
+2
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Кирилл
Кирилл 17 апреля 2023 08:08
Баг с покраской исправлен?
+1
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Писка
Писка 7 января 2022 14:55
Борис если не работает скачай не взлом 

-8
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Давид
Давид 29 октября 2021 12:55
Баг с покраской исправте пажалуста или я удалю игру.....

+30
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