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Ферма Джейн: веселая игра на русском (Мод, Много денег)

Ферма Джейн: веселая игра на русском (Мод, Много денег) 9.19.3

Сажайте деревья и ремонтируйте ферму для лучшего пространства
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Версия:
9.19.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Qumaron
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15 532
Скриншоты
Описание

Ферма Джейн: веселая игра на русском - На дворе 1930-е Годы, не смотря на повальный кризис, совсем юная Дженнифер покупает себе маленькую ферму, и с помощью друзей и знакомых, она превращает это дело в весьма доходный бизнес. Засеивайте свои поля и получайте урожай, постепенно развивайтесь и становитесь ведущим на рынке.


Выращивайте огромное разнообразие сельскохозяйственных культур, добывайте другие материалы, древесину, камень, и другие строительные материалы. Выполняйте дополнительные задачи и получайте бонусы.


Информация о модах

Все покупки не тратят у вас денег и энергию.

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 Теги темы: фермы, Много денег, Встроенный кэш

Скачать Ферма Джейн: веселая игра на русском (Мод, Много денег) v9.19.3 MOD APK

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Скачать Ферма Джейн: веселая игра на русском (Мод, Много денег) 187 Мб Ссылка 2 187 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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