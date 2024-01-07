Ферма Джейн: веселая игра на русском (Мод, Много денег) 9.19.3
Сажайте деревья и ремонтируйте ферму для лучшего пространства
Версия:
9.19.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Qumaron
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15 532
Описание
Ферма Джейн: веселая игра на русском - На дворе 1930-е Годы, не смотря на повальный кризис, совсем юная Дженнифер покупает себе маленькую ферму, и с помощью друзей и знакомых, она превращает это дело в весьма доходный бизнес. Засеивайте свои поля и получайте урожай, постепенно развивайтесь и становитесь ведущим на рынке.
Выращивайте огромное разнообразие сельскохозяйственных культур, добывайте другие материалы, древесину, камень, и другие строительные материалы. Выполняйте дополнительные задачи и получайте бонусы.
Информация о модах
Все покупки не тратят у вас денег и энергию.
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