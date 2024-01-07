Описание

Ферма Джейн: веселая игра на русском - На дворе 1930-е Годы, не смотря на повальный кризис, совсем юная Дженнифер покупает себе маленькую ферму, и с помощью друзей и знакомых, она превращает это дело в весьма доходный бизнес. Засеивайте свои поля и получайте урожай, постепенно развивайтесь и становитесь ведущим на рынке.





Выращивайте огромное разнообразие сельскохозяйственных культур, добывайте другие материалы, древесину, камень, и другие строительные материалы. Выполняйте дополнительные задачи и получайте бонусы.