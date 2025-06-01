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Death Park: Хоррор с Клоуном (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки)

Death Park: Хоррор с Клоуном (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) 2.1.8

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Версия:
2.1.8
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Euphoria Horror Games
Категория:
Без интернета / На русском
Обновлено:
Сегодня, 21:36
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 618
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир ужаса с игрой "Death Park: Хоррор Игра с Ужасным Клоуном"! Эта захватывающая игра для Android обещает вам одно из самых страшных приключений. Сюжет поведает вам о том, как вы попадаете в заброшенный парк аттракционов, где прячется самое настоящее зло. Готовьтесь к встрече с ужасным клоуном и его зловещим миром!


Подготовьтесь к решению интересных головоломок и разгадыванию многочисленных тайн, которые скрывает этот мрачный парк. Вас ждут увлекательные исследования всех уголков парка, включая больницу и страшные лабиринты. Вам придется бороться за свою выживаемость и понять, что происходит в этом адском месте. Но помните, страшный клоун всегда на страже и слышит каждый ваш шаг, так что будьте осторожны!


Каждое ваше решение будет иметь значение и влиять на вашу судьбу. Пройдите через 7 локаций ужаса, чтобы раскрыть все тайны этого зловещего парка и попытаться выбраться живым из этого кошмара. Вас ждет настоящее испытание на выживание в мире, где каждый шорох может стать последним. Удачи вам в этой мрачной и опасной игре!


Информация о модах
  • Бесплатные покупки в приложении
  • Бесплатные покупки за монеты
  • Приобретен весь платный контент:
  • Возможность отключить клоуна в меню паузы
  • Без рекламы
  • Дополнительное сохранение



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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
Игры из подборки Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Хоррор, Бродилки, Unlocked, Бесплатные покупки

Скачать Death Park: Хоррор с Клоуном (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) v2.1.8 MOD APK

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Скачать Death Park: Хоррор с Клоуном (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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