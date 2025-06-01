Death Park: Хоррор с Клоуном (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) 2.1.8
Добро пожаловать в мир ужаса с игрой "Death Park: Хоррор Игра с Ужасным Клоуном"! Эта захватывающая игра для Android обещает вам одно из самых страшных приключений. Сюжет поведает вам о том, как вы попадаете в заброшенный парк аттракционов, где прячется самое настоящее зло. Готовьтесь к встрече с ужасным клоуном и его зловещим миром!
Подготовьтесь к решению интересных головоломок и разгадыванию многочисленных тайн, которые скрывает этот мрачный парк. Вас ждут увлекательные исследования всех уголков парка, включая больницу и страшные лабиринты. Вам придется бороться за свою выживаемость и понять, что происходит в этом адском месте. Но помните, страшный клоун всегда на страже и слышит каждый ваш шаг, так что будьте осторожны!
Каждое ваше решение будет иметь значение и влиять на вашу судьбу. Пройдите через 7 локаций ужаса, чтобы раскрыть все тайны этого зловещего парка и попытаться выбраться живым из этого кошмара. Вас ждет настоящее испытание на выживание в мире, где каждый шорох может стать последним. Удачи вам в этой мрачной и опасной игре!
- Бесплатные покупки в приложении
- Бесплатные покупки за монеты
- Приобретен весь платный контент:
- Возможность отключить клоуна в меню паузы
- Без рекламы
- Дополнительное сохранение
Скачать Death Park: Хоррор с Клоуном (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) v2.1.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.