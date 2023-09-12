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War Machines: Игра про танки (Мод, Враги на карте)

War Machines: Игра про танки (Мод, Враги на карте) 8.37.0

Быстрая игра про танковые сражения для мобильных устройств
23
9
Скачать (166 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Fun Games For Free
Версия:
8.37.0
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 166 Мб
id приложения:
com.fungames.battletanksbeta
Русский язык:
Есть
Лайков:
23
Комментарии:
0
Просмотров:
11 755

War Machines – это быстрая игра про танковые сражения для мобильных устройств. Она позволяет игрокам сесть за штурвал одного из многих танков и сразиться в интенсивных боях 3 на 3 против других игроков со всего мира. Особенностью War Machines является быстрый и динамичный геймплей. Бои обычно длительностью несколько минут, что делает игру идеальной для коротких игровых сессий. В игре представлены различные локации по всему миру, от городских джунглей до пустынных пейзажей. Также игроки могут тюнинговать свой танк, улучшая броню, орудие и двигатель, чтобы получить преимущество в бою.


War Machines также позволяет сражаться вместе с друзьями или случайными игроками и разрабатывать тактику для победы. Несмотря на мобильный формат, игра предоставляет полноценный опыт танковых боев в доступном и занимательном формате.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Враги всегда видны на радаре.
  • Скорость игры
 Теги темы: Военные

Скачать War Machines: Игра про танки (Мод, Враги на карте) 8.37.0 взлом

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Скачать War Machines: Игра про танки (Мод, Враги на карте)
166 Мб
Ссылка 2
166 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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