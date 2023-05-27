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Бойкая девчонка (Мод, Режим бога)

Бойкая девчонка (Мод, Режим бога) 8.0.002000

32
10
Скачать (434 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
RedFish Games
Версия:
8.0.002000
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 434 Мб
id приложения:
com.slash.girl.redfish
Русский язык:
Есть
Лайков:
32
Комментарии:
1
Просмотров:
36 851

Slash & Girl — Endless Run - это игра, которая привнесет в вашу жизнь порцию невероятного веселья и адреналина. В этой захватывающей аркадной игре вам предстоит взять на себя роль смелой девушки, которая сражается с бесчисленными врагами в постоянно меняющихся локациях. Ваша задача - бегать, прыгать, совершать трюки и использовать различные оружия и навыки, чтобы преодолеть препятствия и уничтожить всех врагов на своем пути.


Игра предлагает вам уникальный игровой опыт с прекрасной графикой, яркими спецэффектами и захватывающим геймплеем. Вы сможете погрузиться в захватывающий мир игры и испытать настоящий адреналин, бегая по уровням и сражаясь с врагами. Кроме того, вам предстоит собирать монеты и бонусы, чтобы улучшить своего персонажа и разблокировать новые уровни и возможности. Это не только аркадная игра, но и источник вдохновения и развлечения. Она поможет вам отвлечься от повседневных забот и окунуться в захватывающий мир приключений. Бегите, сражайтесь и наслаждайтесь каждым моментом этой захватывающей игры на своем устройстве Android.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • режим бога
  • Убить одним ударом



 Теги темы: Режим бога

Скачать Бойкая девчонка (Мод, Режим бога) 8.0.002000 взлом

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Скачать Бойкая девчонка (Мод, Режим бога)
434 Мб
Ссылка 2
434 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Бойкая девчонка (Мод, Режим бога)


Комментарии (1)
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Fleim
Fleim 10 мая 2022 22:40
В общем, мод может и рабочий но кривой. Сразу на обучении происходит так: После обучающего боя нужно выбрать оружие и при попытке его выбрать ничего не получается. Кнопка "взять" никак не реагирует. Всё пробовал.. безполезно!!
+7
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