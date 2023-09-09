Galaxy Attack Robot Transformed Chicken Shooter - фантастический скролл-шутер с классическим игровым процессом. Игрок дает человечеству последнюю надежду человечества в борьбе с инопланетными захватчиками. Куриные пришельцы из космоса нападут на Землю, чтобы поработить всех ее жителей. Сопротивление им оказывает только самый надежный пилот в истории галактики. Когда пользователь сидит в космическом истребителе, он уничтожает множество пришельцев и их боссов. Чтобы помочь в битвах, вы можете не только метко стрелять, но и выполнять всевозможные улучшения своего космического корабля, к которым у вас будет доступ по мере развития сюжета. Игра способна перевести вас в захватывающие сражения с космическими захватчиками.