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Galaxy Attack: Robot Transform Chicken Shooter (Мод, Много денег)

Galaxy Attack: Robot Transform Chicken Shooter (Мод, Много денег) 30.0

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ONEGAME GLOBAL
Версия:
30.0
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 203

Galaxy Attack Robot Transformed Chicken Shooter - фантастический скролл-шутер с классическим игровым процессом. Игрок дает человечеству последнюю надежду человечества в борьбе с инопланетными захватчиками. Куриные пришельцы из космоса нападут на Землю, чтобы поработить всех ее жителей. Сопротивление им оказывает только самый надежный пилот в истории галактики. Когда пользователь сидит в космическом истребителе, он уничтожает множество пришельцев и их боссов. Чтобы помочь в битвах, вы можете не только метко стрелять, но и выполнять всевозможные улучшения своего космического корабля, к которым у вас будет доступ по мере развития сюжета. Игра способна перевести вас в захватывающие сражения с космическими захватчиками.


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Информация о модах

Много денег

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Скачать Galaxy Attack: Robot Transform Chicken Shooter (Мод, Много денег) 30.0 взлом

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Скачать Galaxy Attack: Robot Transform Chicken Shooter (Мод, Много денег) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

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