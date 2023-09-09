Galaxy Attack: Robot Transform Chicken Shooter (Мод, Много денег) 30.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ONEGAME GLOBAL
Версия:
30.0
Обновлено:
Вчера, 19:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 203
Galaxy Attack Robot Transformed Chicken Shooter - фантастический скролл-шутер с классическим игровым процессом. Игрок дает человечеству последнюю надежду человечества в борьбе с инопланетными захватчиками. Куриные пришельцы из космоса нападут на Землю, чтобы поработить всех ее жителей. Сопротивление им оказывает только самый надежный пилот в истории галактики. Когда пользователь сидит в космическом истребителе, он уничтожает множество пришельцев и их боссов. Чтобы помочь в битвах, вы можете не только метко стрелять, но и выполнять всевозможные улучшения своего космического корабля, к которым у вас будет доступ по мере развития сюжета. Игра способна перевести вас в захватывающие сражения с космическими захватчиками.
Информация о модах
Много денег
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