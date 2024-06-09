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Галактический шутер (Мод, Много денег)

Галактический шутер (Мод, Много денег) 98.9

Уничтожайте врагов и собирайте бонусы для усиления корабля
12
2
Скачать (168 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ONESOFT
Версия:
98.9
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 168 Мб
id приложения:
invaders.os.galaxy.space.shooter.attack.classic
Русский язык:
Есть
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
5 381

Falcon Squad предлагает вам нескончаемое веселье в жанре "стреляй в них", объединяя современные и классические элементы для создания идеального игрового опыта, который легко воспроизводить. Отличительной чертой игры являются атмосфера и темп игрового процесса, которые захватывают на каждом уровне и обещают вам бесчисленные возможности для развлечения и полного наслаждения.


Вступите в ряды Falcon Squad, где вас ожидают захватывающие приключения и невероятные сражения с армией враждебных сил. Ваша задача — уничтожить врагов, стреляя из самых мощных и современных оружий. В процессе игры вы сможете собирать бонусы и улучшать свой корабль, делая его ещё более смертоносным.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • Хорошая мода
  • Бесконечные деньги
  • Скорость игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Галактический шутер (Мод, Много денег) 98.9 взлом

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Скачать Галактический шутер (Мод, Много денег) 168 Мб Ссылка 2 168 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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