Falcon Squad предлагает вам нескончаемое веселье в жанре "стреляй в них", объединяя современные и классические элементы для создания идеального игрового опыта, который легко воспроизводить. Отличительной чертой игры являются атмосфера и темп игрового процесса, которые захватывают на каждом уровне и обещают вам бесчисленные возможности для развлечения и полного наслаждения.





Вступите в ряды Falcon Squad, где вас ожидают захватывающие приключения и невероятные сражения с армией враждебных сил. Ваша задача — уничтожить врагов, стреляя из самых мощных и современных оружий. В процессе игры вы сможете собирать бонусы и улучшать свой корабль, делая его ещё более смертоносным.