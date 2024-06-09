Галактический шутер (Мод, Много денег) 98.9
Уничтожайте врагов и собирайте бонусы для усиления корабля
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ONESOFT
Версия:
98.9
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
5 381
Falcon Squad предлагает вам нескончаемое веселье в жанре "стреляй в них", объединяя современные и классические элементы для создания идеального игрового опыта, который легко воспроизводить. Отличительной чертой игры являются атмосфера и темп игрового процесса, которые захватывают на каждом уровне и обещают вам бесчисленные возможности для развлечения и полного наслаждения.
Вступите в ряды Falcon Squad, где вас ожидают захватывающие приключения и невероятные сражения с армией враждебных сил. Ваша задача — уничтожить врагов, стреляя из самых мощных и современных оружий. В процессе игры вы сможете собирать бонусы и улучшать свой корабль, делая его ещё более смертоносным.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Убийство одним ударом
- Хорошая мода
- Бесконечные деньги
- Скорость игры
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