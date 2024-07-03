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College Life (Мод, Бесплатные покупки)

College Life (Мод, Бесплатные покупки) 2.1.26

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7
Скачать (58 Мб)
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Версия:
2.1.26
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
College Life
Категория:
Аркады / Симуляторы / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
53 047

Хаотичная жизнь многих людей становится все труднее. Также по этой причине многие люди хотят вернуться в прошлое, чтобы жить своей молодостью. Конечно, это невозможно. Так что вам нужно посмотреть игры с этими темами, чтобы насладиться ими. College Life - это продукт, построенный на студенческой жизни. Это время, когда люди начинают взрослеть и жить миром взрослых. Однако они слишком молоды, чтобы принимать правильные решения. Если вы хотите переделать то, о чем сожалеете по учебе в колледже, эта игра принесет весь необходимый вам контент. Игрокам придется усерднее учиться, иметь здоровую дружбу и даже иметь великого любовника.


College Life стал известен игрокам всего мира благодаря своему дизайну. Почти все персонажи, появляющиеся в игре, имеют уникальную и привлекательную внешность. Они похожи на систему персонажей в романтических комиксах, написанных специально для школьного возраста. Это будут люди в возрасте от 18 до 22 лет. Это момент, когда тело человека полностью развивается и становится привлекательным. Могут ли они создавать свои собственные красивые истории? Все, что вам нужно делать, это просто следовать своим чувствам. Все персонажи мужского пола имеют красивую внешность, подтянутые лица и высокое тело. И все женские персонажи горячие и разные. На самом деле, многие люди жаждут именно такой студенческой жизни.



Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченный поцелуй

ПРИМЕЧАНИЕ . Если деньги и поцелуи не отображаются, выйдите из игры и повторите попытку.


MOD V2

  • Создание мгновенного улучшения для получения поцелуев (массовых поцелуев)
  • Предметы магазина не уменьшают валюту

ПРИМЕЧАНИЕ: 

  1. Если у вас проблемы с запуском игры. Зайдите на страницу и запустите там игру. после загрузки игры попробуйте ее на своем устройстве.
  2. Если проблема также появляется, попробуйте новую учетную запись.



 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать College Life (Мод, Бесплатные покупки) 2.1.26 взлом

MOD V1 58 Мб MOD V2 58 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 58 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 58 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о College Life (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Ifer
Ifer 14 декабря 2023 23:30
Не запускается на какую страницу зайти то ?
0
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