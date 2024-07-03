College Life (Мод, Бесплатные покупки) 2.1.26
Хаотичная жизнь многих людей становится все труднее. Также по этой причине многие люди хотят вернуться в прошлое, чтобы жить своей молодостью. Конечно, это невозможно. Так что вам нужно посмотреть игры с этими темами, чтобы насладиться ими. College Life - это продукт, построенный на студенческой жизни. Это время, когда люди начинают взрослеть и жить миром взрослых. Однако они слишком молоды, чтобы принимать правильные решения. Если вы хотите переделать то, о чем сожалеете по учебе в колледже, эта игра принесет весь необходимый вам контент. Игрокам придется усерднее учиться, иметь здоровую дружбу и даже иметь великого любовника.
College Life стал известен игрокам всего мира благодаря своему дизайну. Почти все персонажи, появляющиеся в игре, имеют уникальную и привлекательную внешность. Они похожи на систему персонажей в романтических комиксах, написанных специально для школьного возраста. Это будут люди в возрасте от 18 до 22 лет. Это момент, когда тело человека полностью развивается и становится привлекательным. Могут ли они создавать свои собственные красивые истории? Все, что вам нужно делать, это просто следовать своим чувствам. Все персонажи мужского пола имеют красивую внешность, подтянутые лица и высокое тело. И все женские персонажи горячие и разные. На самом деле, многие люди жаждут именно такой студенческой жизни.
- Бесконечные деньги
- Неограниченный поцелуй
ПРИМЕЧАНИЕ . Если деньги и поцелуи не отображаются, выйдите из игры и повторите попытку.
MOD V2
- Создание мгновенного улучшения для получения поцелуев (массовых поцелуев)
- Предметы магазина не уменьшают валюту
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если у вас проблемы с запуском игры. Зайдите на страницу и запустите там игру. после загрузки игры попробуйте ее на своем устройстве.
- Если проблема также появляется, попробуйте новую учетную запись.
Скачать College Life (Мод, Бесплатные покупки) 2.1.26 взлом
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