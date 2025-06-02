Hit Master 3D: Великий шпион (Мод, Много денег/без рекламы) 1.8.24
Hit Master 3D: Великий шпион (Мод, Много денег/без рекламы) - В этой игре вы будете играть в роли крутого шпиона, из оружия у которого имеются только метательные ножи. Вас окружают толпы противников, вам необходимо использовать свои ножи, просто метайте их в противников и не давайте подойти прямо к вам!
В игре есть масса предметов, которые можно использовать для своих целей, например вы сможете уничтожить сразу несколько противников выстрелом в стоящую с горючим бочку. Вы можете замедлять врагов разбивая стоящие неподалёку деревянные коробки.
Но это ещё не всё, чтобы победить вам необходимо спасать заложников, так вы сможете проходить уровни и открывать много нового.
- Деньги увеличиваются с расходами;
Скачать Hit Master 3D: Великий шпион (Мод, Много денег/без рекламы) v1.8.24 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.