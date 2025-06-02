Описание

Hit Master 3D: Великий шпион (Мод, Много денег/без рекламы) - В этой игре вы будете играть в роли крутого шпиона, из оружия у которого имеются только метательные ножи. Вас окружают толпы противников, вам необходимо использовать свои ножи, просто метайте их в противников и не давайте подойти прямо к вам!





В игре есть масса предметов, которые можно использовать для своих целей, например вы сможете уничтожить сразу несколько противников выстрелом в стоящую с горючим бочку. Вы можете замедлять врагов разбивая стоящие неподалёку деревянные коробки.

Но это ещё не всё, чтобы победить вам необходимо спасать заложников, так вы сможете проходить уровни и открывать много нового.