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Hit Master 3D: Великий шпион (Мод, Много денег/без рекламы)

Hit Master 3D: Великий шпион (Мод, Много денег/без рекламы) 1.8.24

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Версия:
1.8.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Аркады / Экшен / На русском / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 15:31
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 518
Скриншоты
Описание

Hit Master 3D: Великий шпион (Мод, Много денег/без рекламы) - В этой игре вы будете играть в роли крутого шпиона, из оружия у которого имеются только метательные ножи. Вас окружают толпы противников, вам необходимо использовать свои ножи, просто метайте их в противников и не давайте подойти прямо к вам!


В игре есть масса предметов, которые можно использовать для своих целей, например вы сможете уничтожить сразу несколько противников выстрелом в стоящую с горючим бочку. Вы можете замедлять врагов разбивая стоящие неподалёку деревянные коробки.

Но это ещё не всё, чтобы победить вам необходимо спасать заложников, так вы сможете проходить уровни и открывать много нового.


Информация о модах
  • Деньги увеличиваются с расходами;



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 Теги темы: Много денег, Без рекламы

Скачать Hit Master 3D: Великий шпион (Мод, Много денег/без рекламы) v1.8.24 MOD APK

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Скачать Hit Master 3D: Великий шпион (Мод, Много денег/без рекламы) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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