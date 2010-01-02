Battle Legion - Mass Battler (Мод меню) - В этой игре вы сможете создать собственную армию с разными родами войск и столкнуть их лоб в лоб с отрядом противника. Посмотрите кто победит. Постепенно, спустя большое количество подобных битв, вы сможете получать легионы большего объемы, то есть выпускать в битву отряды в огромных количествах и сметать своих противников.

Создавайте армию состоящую из мощных волшебников, воинов с мечами и щитами, лучников и средствами передвижения тех времён. После того как вы создали необходимое количество воинов, просто выпускайте их на поле битвы и наблюдайте как они уничтожают войска противника.