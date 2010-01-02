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Battle Legion - Mass Battler (Мод меню)

Battle Legion - Mass Battler (Мод меню) 3.9.3

12
7
Скачать (92 Мб)
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Версия:
3.9.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Traplight Ltd.
Категория:
Игры / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10 313

Battle Legion - Mass Battler (Мод меню) - В этой игре вы сможете создать собственную армию с разными родами войск и столкнуть их лоб в лоб с отрядом противника. Посмотрите кто победит. Постепенно, спустя большое количество подобных битв, вы сможете получать легионы большего объемы, то есть выпускать в битву отряды в огромных количествах и сметать своих противников.

Создавайте армию состоящую из мощных волшебников, воинов с мечами и щитами, лучников и средствами передвижения тех времён. После того как вы создали необходимое количество воинов, просто выпускайте их на поле битвы и наблюдайте как они уничтожают войска противника.


Скриншоты

Информация о модах
 Теги темы: Мод меню

Скачать Battle Legion - Mass Battler (Мод меню) 3.9.3 взлом

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Скачать Battle Legion - Mass Battler (Мод меню) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Battle Legion - Mass Battler (Мод меню)


Комментарии (1)
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Эрик
Эрик 6 февраля 2024 19:15
Обнову можно 🗿🗿🗿
+1
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