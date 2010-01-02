Battle Legion - Mass Battler (Мод меню) 3.9.3
Версия:
3.9.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Traplight Ltd.
Категория:
Игры / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:30
Возраст:
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10 313
Battle Legion - Mass Battler (Мод меню) - В этой игре вы сможете создать собственную армию с разными родами войск и столкнуть их лоб в лоб с отрядом противника. Посмотрите кто победит. Постепенно, спустя большое количество подобных битв, вы сможете получать легионы большего объемы, то есть выпускать в битву отряды в огромных количествах и сметать своих противников.
Создавайте армию состоящую из мощных волшебников, воинов с мечами и щитами, лучников и средствами передвижения тех времён. После того как вы создали необходимое количество воинов, просто выпускайте их на поле битвы и наблюдайте как они уничтожают войска противника.
Информация о модах
Как установить и использовать Zygisk Menu для рутированного и нерутированного телефона
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- режим бога
Скачать Battle Legion - Mass Battler (Мод меню) 3.9.3 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
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