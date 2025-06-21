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Spellbound: Фантазии любовь (Мод меню)

Spellbound: Фантазии любовь (Мод меню) 1.0.5

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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Heartblaze
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 11:46
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
213
Скриншоты
Описание

Spellbound – это удивительный опыт в таинственном мире магии, судьбоносных связей и легенд, которые кажутся пришедшими прямо из прошлого. Каждый раз, когда вы начинаете погружаться в его поля, вы словно вырываетесь из романов, которые читаете.


Загадочные встречи и судьбоносные путешествия


Из тумана появляется фигура, погруженная в тайну и жаждущая ощутить биение вашего сердца. Линии переплетаются, когда вы отправляетесь в опасное путешествие по магическим лесам, горам и забытым руинам. Вам предстоит столкнуться с серьезными испытаниями и суровыми боями со злодейскими монстрами, разгадывая тайны, связанные с утерянными пророчествами.


Информация о модах

Меню/Бесконечные деньги/Билеты

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Spellbound: Фантазии любовь (Мод меню) v1.0.5 MOD APK

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Скачать Spellbound: Фантазии любовь (Мод меню) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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