Spellbound: Фантазии любовь (Мод меню) 1.0.5
Spellbound – это удивительный опыт в таинственном мире магии, судьбоносных связей и легенд, которые кажутся пришедшими прямо из прошлого. Каждый раз, когда вы начинаете погружаться в его поля, вы словно вырываетесь из романов, которые читаете.
Загадочные встречи и судьбоносные путешествия
Из тумана появляется фигура, погруженная в тайну и жаждущая ощутить биение вашего сердца. Линии переплетаются, когда вы отправляетесь в опасное путешествие по магическим лесам, горам и забытым руинам. Вам предстоит столкнуться с серьезными испытаниями и суровыми боями со злодейскими монстрами, разгадывая тайны, связанные с утерянными пророчествами.
Меню/Бесконечные деньги/Билеты
Скачать Spellbound: Фантазии любовь (Мод меню) v1.0.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.