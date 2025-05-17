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Craft The World (Мод, Unlocked)

Craft The World (Мод, Unlocked) 1.9.56

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Версия:
1.9.56
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dekovir Ltd
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:10
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 766 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 034
Скриншоты
Описание

Craft The World - захватывающая игра, в которой игроки будут исследовать различные миры вместе с племенем гномов, которыми они управляют. Этот уникальный проект сочетает в себе элементы стратегии, песочницы и защиты крепости, создавая захватывающий игровой опыт.


В игре вы возьмете на себя роль лидера племени гномов и будете проводить его через различные приключения и исследования. Вы будете строить и улучшать свою базу, собирать ресурсы, крафтить предметы и снаряжение, а также взаимодействовать с другими расами и существами. Ключевым аспектом игры является строительство и оборона крепости. Вы будете создавать различные строения, ловушки и оружие, чтобы защитить свою базу от враждебных существ и атакующих волн. В то же время, вы будете исследовать окружающий мир, открывать новые локации и выполнять разнообразные задания.


Благодаря блочной структуре мира, у вас будет свобода в строительстве и создании своего уникального гномьего поселения. Вы сможете разрабатывать свои собственные стратегии и тактики, а также использовать крафтинг для создания новых предметов и улучшения своей базы. Craft The World предлагает увлекательное путешествие, полное возможностей для творчества, стратегического мышления и защиты от врагов. Погрузитесь в этот мир гномов и создайте свое собственное процветающее поселение вместе с племенем гномов.


Информация о модах

Разблокирована полная версия

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Craft The World (Мод, Unlocked) v1.9.56 MOD APK

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Скачать Craft The World (Мод, Unlocked) 766 Мб Ссылка 2 766 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Craft The World (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Робочеловек
Робочеловек 25 июня 2023 00:25
Создатели,сенсор данного мода плохо поддерживается,исправтесь!
+1
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