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Daisho: РПГ на выживание (Мод меню)

Daisho: РПГ на выживание (Мод меню) 2.1.7

6
3
Скачать (430 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Colossi Games
Версия:
2.1.7
Категория:
Без интернета / На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 430 Мб
id приложения:
com.colossi.survival.samurai
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
27
Просмотров:
9 824

Daisho: Жизнь самурая - это захватывающая РПГ-боевик игра, которая погружает вас в японскую эпоху Сенгоку. В этом периоде в Японии бушует война между различными военными кланами, и вы получаете возможность вписать свое имя в эту историю. В роли самурая вы будете исследовать красивый и опасный мир Сенгоку, встречать различных персонажей, принимать участие в эпических сражениях и принимать важные решения, которые повлияют на исход войны.


Игра предлагает увлекательный сюжет, полный интриг и политических манипуляций, где вы будете взаимодействовать с различными фракциями и кланами, строить союзы или сражаться с врагами, чтобы достичь своих целей. Ваша игровая механика будет включать умелое владение оружием, навыки боя и стратегическое мышление. Вы сможете выбирать между различными видами оружия, включая катаны и нагинаты, и развивать свои навыки, чтобы стать сильнейшим самураем.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • Режим бога
  • Скорость игры
 Теги темы: Выживание, Мод меню

Скачать Daisho: РПГ на выживание (Мод меню) 2.1.7 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Daisho: РПГ на выживание (Мод меню)
430 Мб
Ссылка 2
430 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Daisho: РПГ на выживание (Мод меню)


Комментарии (27)
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sstratulat2018
sstratulat2018 19 января 2024 06:21
Обьясняю : Первая ссыка на мод тут на сайте - не рабочая - а вторая ссылка ИДЕАЛЬНО РАБОТАЕТ - это на моём 13-том андроиде так - у всех по разному.......
Как у меня было : Скачал тут на сайте первый мод - скачался быстро и установилось без проблем - но нажымаю на иконку игры - результата ноль - вообще не открывается - скачал по второй ссылке эту игру на этом сайте ниже - и скачалась - запустилась идеально - всё работает на ура - может это у меня так не знаю - смотрите сами....
P/S : В настройках игры по верх всех окон нет - только поставил настройку уведомление - больше ни каких настроек не было - запустил игру и сразу появилась иконка с мод меню - всё работает отлично - не жалуйтесь - проверяйте....
УДАЧНОЙ ИГРЫ

ЗАПОМНИТЕ :
Когда скачиваете любой мод к любой игре - ВСЕГДА ВСЕГДА ВСЕГДА выставляйте все и только все настройки к игре - иначе игра не запустится

ЧИТАТЬ ВСЁ ЭТО ВАЖНО
+1
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sstratulat2018
sstratulat2018 18 января 2024 07:44
Мод супер работает - спасибо
+1
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sstratulat2018
sstratulat2018 16 января 2024 04:47
Всё идеально работает до сих пор
Как вы это делаете ?????
Спасибо АДМИНИСТРАЦИЯ этого сайтта за такой и другие супер моды
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 декабря 2023 18:44
sstratulat2018,
спасибо за отзыв
0
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sstratulat2018
sstratulat2018 16 декабря 2023 15:04
Всё работает и летает - Большое вам спасибо АДМИНИСТРАЦИЯ этого сайта

ВЫ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 декабря 2023 00:21
sstratulat2018,
скоро думаю
0
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sstratulat2018
sstratulat2018 14 декабря 2023 19:12
Администрация - когда обновите версию на 1.8.0 ???
0
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sstratulat2018
sstratulat2018 12 декабря 2023 07:07
Обновите mod - вышла версия 1.8.0 в плей маркете

Ваш mod 1.7.2 вылетает.Исправте новый mod 1.8.0 - который загрузите сюда на сайт - ВЫ ЖЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ИЗ ВСЕХ САЙТОВ - Вы самые первые кто выпустил этот мод - что с Вами стало ??? - Я верю всё вернётся как было раньше - где всё работает - Дай Вам Бог здоровья - помните :
ВЫ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
0
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sstratulat2018
sstratulat2018 3 декабря 2023 14:34
Читать ВАЖНО ВСЕМ : Всёшь таки я нашёл альтернативу - почти похоже как было раньше - где вылетала игра.Что в этом моде :
Взломанная на мод-меню: режим бога (бессмертие) + множитель урона и защиты + увеличенная скорость + всегда криты:

От себя скажу поиграв с час времени : 1) Ставим в настройках все разрешения - даже ставим в настройках пункт (поверх приложений) - иначе игра может не запустится 2) Ставим в самой игре в моде всё на максимум 3) Сам мод описание его от себя : а) Это конечно же бессмертие - вас ни кто не трогает вообще б) Множитель урона и защиты - высокий - потому вы и бессмертный в) Скорость игры на мой взгляд обычная г) Критический удар высокий да же по Босам д) Можете пройти все волны за раз е) Одна проблема в этом моде - нужно чинить оружие и топор и кирку ё) Экипировку можно вообще не делать - так как вы бессмертны - но если вы захотите играть в оригинал тогда делайте ж) Просто удаляете этот мод и устанавливаете оригинал из плей маркета - надоело играть так - удаляете оригинал и ставите мод з) Советую в начале игры это сделать - так как у меня стоят рут права - потом не вините меня в этом - что посоветовал
Новый мод по игре ищи у меня в Одноклассниках : Сама ссылка :
https://ok.ru/profile/601019159323?utm_campaign=android_share&utm_content=profile
Просто скопируй её и вставь в браузер.
Если не можешь меня найти - ищи так : (и)Сергей (ф)Казахстан мне 44года Живу в Казахстане город Державинск

Просто тут удаляют прямые ссылки - только так выкладываю - захочешь найдёшь.
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Эльдар
Эльдар 28 октября 2023 01:47
Выкидывает уже на заставке... В игру даже не зайти...
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