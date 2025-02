Описание

Tower of God: New World предлагает игрокам уникальное погружение в мир известного веб-комикса "Tower of God", где каждый уровень Башни скрывает новые тайны и вызовы. В этой ролевой игре для мобильных устройств вас ожидают захватывающие приключения, где каждый шаг вверх по бесконечной Башне приближает вас к разгадке её тайн и встрече с новыми героями.





Ваш персонаж, искатель приключений, ставит перед собой цель — достичь самой вершины Башни, места, где сбываются желания. Для этого необходимо преодолеть многочисленные испытания, включая битвы с монстрами и выполнение заданий на различных уровнях. По ходу игры вам предстоит собирать и улучшать свою команду персонажей, каждый из которых имеет уникальные способности и вносит свой вклад в общий успех.