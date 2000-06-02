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Tower of God: New World (Мод, Без рекламы)

Tower of God: New World (Мод, Без рекламы) 2.06.00

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Версия:
2.06.00
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Netmarble
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
145
Скриншоты
Описание

Tower of God: New World предлагает игрокам уникальное погружение в мир известного веб-комикса "Tower of God", где каждый уровень Башни скрывает новые тайны и вызовы. В этой ролевой игре для мобильных устройств вас ожидают захватывающие приключения, где каждый шаг вверх по бесконечной Башне приближает вас к разгадке её тайн и встрече с новыми героями.


Ваш персонаж, искатель приключений, ставит перед собой цель — достичь самой вершины Башни, места, где сбываются желания. Для этого необходимо преодолеть многочисленные испытания, включая битвы с монстрами и выполнение заданий на различных уровнях. По ходу игры вам предстоит собирать и улучшать свою команду персонажей, каждый из которых имеет уникальные способности и вносит свой вклад в общий успех.


Информация о модах

Добавлен инструмент ускорения игры, удалена всплывающая реклама.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Tower of God: New World (Мод, Без рекламы) v2.06.00 MOD APK

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Скачать Tower of God: New World (Мод, Без рекламы) 260 Мб Ссылка 2 260 Мб
Скачать Tower of God: New World 2.06.00
Скачать Tower of God: New World 2.06.00 (Ссылка 2)

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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