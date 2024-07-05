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Roadside Empire (Мод, Без рекламы)

Roadside Empire (Мод, Без рекламы) 1.11

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Версия:
1.11
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
VeryNiceGames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
368
Скриншоты
Описание

Roadside Empire – это симулятор тапа с красивой графикой, где игрокам предстоит управлять небольшой заправкой, расположенной посреди пустынного шоссе.


Начало бизнеса в суровых условиях


Игроки откроют заправку в пустынной и жаркой местности, где водители нуждаются в топливе, тени, еде, воде и возможности передохнуть после изнурительного пути. Это быстро сделает ваше место популярным среди путешественников и перевозчиков.


Управление и развитие


Ваша задача – управлять бизнесом, считая прибыль, вкладываясь в развитие и благоустройство локации. Превращайте остановку в настоящий оазис, привлекательный для каждого, кто движется в любом направлении.


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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Roadside Empire (Мод, Без рекламы) 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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