Описание

Roadside Empire – это симулятор тапа с красивой графикой, где игрокам предстоит управлять небольшой заправкой, расположенной посреди пустынного шоссе.





Начало бизнеса в суровых условиях





Игроки откроют заправку в пустынной и жаркой местности, где водители нуждаются в топливе, тени, еде, воде и возможности передохнуть после изнурительного пути. Это быстро сделает ваше место популярным среди путешественников и перевозчиков.





Управление и развитие





Ваша задача – управлять бизнесом, считая прибыль, вкладываясь в развитие и благоустройство локации. Превращайте остановку в настоящий оазис, привлекательный для каждого, кто движется в любом направлении.