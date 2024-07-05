Версия:
1.11
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
VeryNiceGames
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
368
Описание
Roadside Empire – это симулятор тапа с красивой графикой, где игрокам предстоит управлять небольшой заправкой, расположенной посреди пустынного шоссе.
Начало бизнеса в суровых условиях
Игроки откроют заправку в пустынной и жаркой местности, где водители нуждаются в топливе, тени, еде, воде и возможности передохнуть после изнурительного пути. Это быстро сделает ваше место популярным среди путешественников и перевозчиков.
Управление и развитие
Ваша задача – управлять бизнесом, считая прибыль, вкладываясь в развитие и благоустройство локации. Превращайте остановку в настоящий оазис, привлекательный для каждого, кто движется в любом направлении.
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