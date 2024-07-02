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Wine Factory Idle Tycoon Game (Мод, Без рекламы)

Wine Factory Idle Tycoon Game (Мод, Без рекламы) 1.9.9

Станьте мастером виноделия
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Версия:
1.9.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LittleBit!
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2

Wine Factory Idle Tycoon Game — это симпатичный по графике и увлекательный симулятор, который позволит вам погрузиться в мир виноделия. В этой игре вам предстоит заняться масштабным производством вина, начиная с выращивания урожая и заканчивая финальной дистрибуцией и презентацией готового продукта покупателям.


Управляйте всеми аспектами виноделия


В Wine Factory Idle Tycoon Game вы будете контролировать каждый этап виноделия: от соблюдения всех правил и стандартов при выращивании винограда до продажи конечного продукта. Это потребует от вас не только внимания к деталям, но и стратегического мышления. Нанимайте различных специалистов, помощников и менеджеров, чтобы справиться со всеми задачами и улучшить результаты вашей работы.


Развивайте свою винодельню


Цель игры — создать успешную и прибыльную винодельню. Вы сможете расширять свои виноградники, улучшать производство и совершенствовать качество вина. Привлекайте новых клиентов и занимайтесь маркетингом, чтобы сделать вашу продукцию популярной на рынке. Ценители изысканных кликеров останутся довольны возможностями и геймплейными механиками.


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Скачать Wine Factory Idle Tycoon Game (Мод, Без рекламы) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

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