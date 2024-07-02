Campus: Date Sim — популярная игра для знакомств с красивой и яркой графикой. Это симулятор свиданий, где игрокам не нужно долго раздумывать над своими действиями. Персонажи игры удивят и порадуют вас своей уникальностью и красотой, когда вы войдете в игру.





История игры вращается вокруг трех прекрасных девушек: Эммы, Ким и Софи. Ваша цель — познакомиться с ними, поговорить и пофлиртовать. В зависимости от того, что происходит в игре, вы сможете делать различные действия с персонажами. Каждое событие предоставляет от трех до четырех вариантов выбора. Вы должны быть очень умны, чтобы сделать лучший выбор, так как правильный ответ поможет вам продвинуться в завоевании сердца девушки. Если же вы сделаете неправильный выбор, девушки могут начать думать о вас хуже и даже могут разорвать с вами отношения.





Чтобы добиться успеха, постарайтесь подружиться со многими людьми, ведя с ними интересные разговоры или даря подарки. В игре вам предстоит найти баланс между различными подходами к общению, чтобы завоевать сердца Эммы, Ким и Софи и стать успешным в мире виртуальных свиданий.