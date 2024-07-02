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Campus: Date Sim (Мод, Много денег)

Campus: Date Sim (Мод, Много денег) 2.71

Очаровательный симулятор знакомств
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Версия:
2.71
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RANGOSIOUS PUBLIC HOLDINGS LIMITED
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26

Campus: Date Sim — популярная игра для знакомств с красивой и яркой графикой. Это симулятор свиданий, где игрокам не нужно долго раздумывать над своими действиями. Персонажи игры удивят и порадуют вас своей уникальностью и красотой, когда вы войдете в игру.


История игры вращается вокруг трех прекрасных девушек: Эммы, Ким и Софи. Ваша цель — познакомиться с ними, поговорить и пофлиртовать. В зависимости от того, что происходит в игре, вы сможете делать различные действия с персонажами. Каждое событие предоставляет от трех до четырех вариантов выбора. Вы должны быть очень умны, чтобы сделать лучший выбор, так как правильный ответ поможет вам продвинуться в завоевании сердца девушки. Если же вы сделаете неправильный выбор, девушки могут начать думать о вас хуже и даже могут разорвать с вами отношения.


Чтобы добиться успеха, постарайтесь подружиться со многими людьми, ведя с ними интересные разговоры или даря подарки. В игре вам предстоит найти баланс между различными подходами к общению, чтобы завоевать сердца Эммы, Ким и Софи и стать успешным в мире виртуальных свиданий.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги


МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Бесплатная покупка в приложении
 Теги темы: Много денег

Скачать Campus: Date Sim (Мод, Много денег) 2.71 взлом

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MOD V1 160 Мб MOD V2 160 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 160 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 160 Мб
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