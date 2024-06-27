FFC – Four Fight Clubs — это захватывающая игра о боевых искусствах, которая отправит вас в увлекательное путешествие, начиная с уличных боев и заканчивая легендарными аренами ММА. Ваша цель — победить лучших мастеров боевых искусств FFC и вписать свое имя в престижные рейтинги.





Игра представляет собой уникальную смесь активного геймплея и режима ожидания, что позволяет вашим персонажам получать опыт и награды даже тогда, когда вы не в сети. Это делает игровой процесс удобным и непрерывным, обеспечивая постоянное развитие ваших бойцов.





В FFC – Four Fight Clubs вам предстоит собирать, тренировать и разрабатывать стратегии для своих воинов, чтобы сделать их самыми известными мастерами боевых искусств. Каждое сражение требует точности и тактики, а ваши решения определяют путь к успеху в этом жестоком и увлекательном мире боевых искусств.