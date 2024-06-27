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Clothing Store Simulator (Мод, Много денег)

Clothing Store Simulator (Мод, Много денег) 1.8

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Версия:
1.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Zego Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1

Clothing Store Simulator — это захватывающий симулятор управления магазином, который погружает игроков в мир продажи одежды. В этой игре вам предстоит заняться всеми аспектами ведения бизнеса: от поиска поставщиков и заказа продукции до работы на кассе и масштабного менеджмента. Игрокам придется управлять персоналом, планировать маркетинговые стратегии и развивать свой магазин, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить прибыль.


Игра впечатляет своей привлекательной графикой и интерактивными элементами, что делает процесс управления магазином увлекательным и реалистичным. Вы сможете выполнять различные задачи, такие как оформление витрин, создание рекламных кампаний и организация распродаж. Кроме того, проект предлагает множество возможностей для роста и расширения бизнеса, открывая новые уровни и дополнительные функции по мере вашего продвижения.


Clothing Store Simulator — это идеальное развлечение для поклонников жанра симуляторов. Здесь они найдут все, что нужно для удовлетворения своих потребностей в управлении и созидании. Проект предлагает глубокий и разнообразный геймплей, который точно не оставит равнодушными любителей стратегий и симуляторов магазинов.


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