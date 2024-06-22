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Shining Star Idol Dress Up (Мод, Без рекламы)

Shining Star Idol Dress Up (Мод, Без рекламы) 1.0.35

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Версия:
1.0.35
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TEATIME
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2

Shining Star Idol Dress Up — это превосходная игра-одевалка, которая впечатляет как визуальным исполнением, так и огромными возможностями для реализации различных образов и ситуаций. Игрокам предстоит не только создавать неожиданные решения по внешнему виду и одежде выбранного персонажа, но и продумывать его жизнь, выставляя сцены для последующего сохранения в специальный фотоальбом.


Удобное управление и навигация по всем доступным элементам делают процесс игры приятным и интуитивно понятным. Даже новички легко освоят все функции и смогут быстро находить необходимые предметы для выполнения задуманного образа.


Shining Star Idol Dress Up предлагает игрокам богатый выбор нарядов, аксессуаров и сцен для творчества. Каждая деталь продумана до мелочей, что позволяет создавать уникальные и запоминающиеся образы. Эта игра идеально подходит для всех, кто любит моду и хочет проявить свои дизайнерские способности в увлекательной и вдохновляющей форме.


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Скачать Shining Star Idol Dress Up (Мод, Без рекламы) 1.0.35 взлом

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Скачать Shining Star Idol Dress Up (Мод, Без рекламы) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

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