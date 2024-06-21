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Kawaii Islands: Kawaiiverse (Мод меню)

Kawaii Islands: Kawaiiverse (Мод меню) 0.35.241

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Версия:
0.35.241
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Imba Global
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5

Kawaii Islands — популярная онлайн-игра в жанре строительства и управления островом, созданная для того, чтобы предложить расслабляющий и приятный опыт. В центре внимания игры находится строительство и развитие островов игроков посредством управления ресурсами, возведения инфраструктуры и взаимодействия с очаровательными персонажами.


Красочный мир и милый дизайн Kawaii Islands очаровывают игроков разнообразными видами деятельности. Вы сможете заниматься садоводством, ухаживать за животными и торговать ресурсами. Эти занятия позволяют не только развивать свой остров, но и получать удовольствие от процесса. В игре предусмотрены интегрированные социальные функции, которые позволяют игрокам общаться и взаимодействовать с сообществом, делясь своими успехами и помогая друг другу.


Kawaii Islands привлекает своей атмосферой спокойствия и уюта, предлагая игрокам возможность создать идеальный островной рай. Постройте и украсьте свой остров, найдите новых друзей и насладитесь всеми аспектами жизни.


Скриншоты

Информация о модах

Меню/Бесконечная энергия

 Теги темы: Мод меню

Скачать Kawaii Islands: Kawaiiverse (Мод меню) 0.35.241 взлом

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Скачать Kawaii Islands: Kawaiiverse (Мод меню) 184 Мб Ссылка 2 184 Мб

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