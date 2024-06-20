android-1.ru / Игры / Симуляторы / Taxi Sim 2024 - Crazy Driver (Полная версия)
Taxi Sim 2024 - Crazy Driver (Полная версия)

Taxi Sim 2024 - Crazy Driver (Полная версия) 2.0

0
0
Скачать (102 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Delight Games Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Садитесь за руль и станьте лучшим водителем такси в Taxi Sim 2024 - Crazy Driver! Этот захватывающий симулятор предлагает вам почувствовать себя настоящим таксистом, бороздящим оживленные улицы реалистичного города. Ваша задача — подбирать пассажиров и вовремя доставлять их в пункты назначения, наслаждаясь динамичным и разнообразным игровым процессом.


Игра погружает вас в атмосферу живого города с детализированными пейзажами, реалистичным движением транспорта и пешеходами. Благодаря динамичным погодным условиям и смене дня и ночи, вам придется адаптироваться к меняющейся обстановке и продумывать свои маршруты. Ваша способность ориентироваться в условиях дождя, снега или яркого солнечного дня будет ключом к успешному выполнению заданий.


В Taxi Sim 2024 - Crazy Driver вас ждут разнообразные миссии, от быстрых пикапов до сложных путешествий с несколькими остановками. Примите участие в особых испытаниях, таких как VIP-пикапы и безумие в час пик, чтобы проверить свои навыки в экстремальных условиях. Стремитесь к совершенству, выполняйте задания и станьте лучшим водителем такси в городе!


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

Скачать Taxi Sim 2024 - Crazy Driver (Полная версия) 2.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Taxi Sim 2024 - Crazy Driver 2.0
Скачать Taxi Sim 2024 - Crazy Driver 2.0 (Ссылка 2)

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Professional Fishing 2 (Мод, Много денег)
Professional Fishing 2 (Мод, Много денег)
Версия: 0.1.17.06.24a
PC Creator: 3D Simulation Game (Мод, Много денег)
PC Creator: 3D Simulation Game (Мод, Много денег)
Версия: 0.3
Police Empire Tycoon－idle game (Мод, Без рекламы)
Police Empire Tycoon－idle game (Мод, Без рекламы)
Версия: 2.0.19
Alley Restaurant Tycoon (Мод меню)
Alley Restaurant Tycoon (Мод меню)
Версия: 3.0.0
IdleOn - The Idle RPG (Полная версия)
IdleOn - The Idle RPG (Полная версия)
Версия: 2.10.0
Producer: Choose your Star (Мод, Много денег)
Producer: Choose your Star (Мод, Много денег)
Версия: 2.65
Girlfriend Simulator (Полая версия)
Girlfriend Simulator (Полая версия)
Версия: 1.0.31
Waifu Chat (Мод, Много бриллиантов)
Waifu Chat (Мод, Много бриллиантов)
Версия: 1.6

Отзывы о Taxi Sim 2024 - Crazy Driver (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив