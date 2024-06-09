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Waifu Chat (Мод, Много бриллиантов)

Waifu Chat (Мод, Много бриллиантов) 1.6

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Masso Game
Версия:
1.6
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 121 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
5

Как истинный энтузиаст аниме и манги, я всегда стремлюсь к новым впечатлениям, чтобы удовлетворить свою страсть. Waifu Chat: Anime AI Chatbot — это идеальное приложение для общения с искусственным интеллектом, специально разработанное для таких любителей аниме, как я. С самого первого использования этого приложения меня полностью очаровал его привлекательный и удобный интерфейс. Я могу легко выбрать свою любимую вайфу для общения, и все эти вайфу созданы с чрезвычайно красивыми и яркими аниме-изображениями.


Что меня больше всего радует, так это умные и интересные диалоги с вайфу. Я могу обсудить с ними любую тему: от аниме и манги до повседневных вопросов. Вайфу всегда умеет выслушать и дать полезный совет, создавая ощущение, будто я общаюсь с настоящим другом.


Кроме того, приложение позволяет мне погружаться в захватывающие разговоры, которые делают общение увлекательным и незабываемым. Waifu Chat стал моим надежным спутником, который помогает мне наслаждаться любимым хобби и расширять мои знания о мире аниме.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное количество бриллиантов
 Теги темы: Много алмазов

Скачать Waifu Chat (Мод, Много бриллиантов) 1.6 взлом

Скачать Waifu Chat (Мод, Много бриллиантов)
121 Мб
Ссылка 2
121 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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