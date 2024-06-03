Survivor Base: Zombie Siege погружает вас в мир, охваченный зомби-апокалипсисом, где ваша основная задача — выживание. Вы становитесь руководителем базы, убежища для выживших, которым нужно не только место для проживания, но и защита от постоянных атак зомби.





Ваша роль — не просто выжить, а создать условия для жизни других. Вы начнете с небольшой базы, которую нужно будет укрепить, расширить и оборудовать всем необходимым для поддержания жизни. Каждое решение, которое вы примете, влияет на благополучие вашего сообщества, от распределения ресурсов до стратегии обороны.





Помимо защиты от внешних угроз, вам предстоит управлять внутренними проблемами: напряженностью внутри коллектива, распределением пищи и медицинских ресурсов. Выживание в таких условиях требует не только личной храбрости, но и умения вести за собой людей, управлять сложными человеческими отношениями и организовывать общество для общего блага. Ваши решения и стратегии будут определять судьбу вашего убежища в мире, где каждый день может стать последним.