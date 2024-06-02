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Плохая Девочка - Любовная Игра (Полная версия)

Плохая Девочка - Любовная Игра (Полная версия) 3.5-googleplay

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Love Romance Games
Версия:
3.5-googleplay
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 133 Мб
id приложения:
com.badgirl.lovestory
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
56

Плохая Девочка - Любовная Игра — это захватывающий визуальный роман, который предлагает игрокам уникальную возможность погрузиться в захватывающие подростковые приключения. В игре вас ждет путь героини, которая сталкивается с рядом личных и семейных испытаний, каждое из которых предложит вам решать, как действовать и что говорить, влияя тем самым на развитие сюжета.


Отношения с друзьями, романтические связи и школьная жизнь — все это вплетено в сюжет, который изменяется в зависимости от ваших решений. Вы окунетесь в мир, где каждый выбор может привести к неожиданным последствиям, и каждый эпизод игры открывает новые возможности для развития персонажа.


"Плохая Девочка" — это не просто игра, это интерактивная история, которая позволяет игрокам жить жизнью главной героини и принимать решения, которые формируют её будущее. Игра доступна для скачивания и не требует интернет-соединения, что позволяет погрузиться в историю где угодно и когда угодно.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Новеллы, оригинал

Скачать Плохая Девочка - Любовная Игра (Полная версия) 3.5-googleplay взлом

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Скачать Плохая Девочка - Любовная Игра 3.5-googleplay
Скачать Плохая Девочка - Любовная Игра 3.5-googleplay (Ссылка 2)

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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