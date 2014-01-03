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City Shop Simulator (Мод, Много денег)

City Shop Simulator (Мод, Много денег) 1.40

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Версия:
1.40
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Birdy Dog Studio
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
255

City Shop Simulator — это увлекательный симулятор управления продуктовым магазином, который предоставляет игрокам возможность превратить небольшое торговое пространство в огромный супермаркет. Игра начинается с основ — маленькой торговой точки, и постепенно расширяется до крупного торгового центра, привлекающего тысячи покупателей каждый день.


Игроки берут на себя роль менеджера магазина, задачей которого является не только организация эффективного торгового процесса, но и привлечение клиентов, расширение ассортимента и улучшение качества обслуживания. Одной из ключевых задач является кастомизация интерьера и экстерьера магазина, что позволяет создать уникальную торговую атмосферу, привлекающую еще больше посетителей.


City Shop Engine, экономическая модель игры, предоставляет глубокие и разнообразные механики управления, включая закупку товаров, ценообразование и маркетинговые кампании. Разнообразные способы и тактики управления позволяют игрокам специализироваться на различных направлениях — от экологичных продуктов до эксклюзивных импортных товаров. Игра обещает не только веселое, но и интеллектуально стимулирующее развлечение, подходящее для всех, кто мечтает о создании и развитии собственного розничного бизнеса в виртуальном мире.


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Много денег

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