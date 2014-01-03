City Shop Simulator — это увлекательный симулятор управления продуктовым магазином, который предоставляет игрокам возможность превратить небольшое торговое пространство в огромный супермаркет. Игра начинается с основ — маленькой торговой точки, и постепенно расширяется до крупного торгового центра, привлекающего тысячи покупателей каждый день.





Игроки берут на себя роль менеджера магазина, задачей которого является не только организация эффективного торгового процесса, но и привлечение клиентов, расширение ассортимента и улучшение качества обслуживания. Одной из ключевых задач является кастомизация интерьера и экстерьера магазина, что позволяет создать уникальную торговую атмосферу, привлекающую еще больше посетителей.





City Shop Engine, экономическая модель игры, предоставляет глубокие и разнообразные механики управления, включая закупку товаров, ценообразование и маркетинговые кампании. Разнообразные способы и тактики управления позволяют игрокам специализироваться на различных направлениях — от экологичных продуктов до эксклюзивных импортных товаров. Игра обещает не только веселое, но и интеллектуально стимулирующее развлечение, подходящее для всех, кто мечтает о создании и развитии собственного розничного бизнеса в виртуальном мире.