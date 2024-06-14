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Dismount Infinity (Мод, Много золота)

Dismount Infinity (Мод, Много золота) 1.24

Симулятор разрушений с реалистичной физикой
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Say Bia Game Studio
Версия:
1.24
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 72 Мб
id приложения:
com.say.bia.dismountinfinity
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
31

Dismount Infinity представляет собой захватывающий симулятор разрушений, где каждый аспект игры разработан для максимального удовольствия от физического воздействия и деструкции. Игроки получают уникальную возможность участвовать в серии экспериментов, где основная задача — наносить максимальный ущерб своим персонажам, используя различные препятствия и инструменты, разбросанные по уровню.


Главной особенностью игры является её физический движок, который предлагает реалистичное моделирование ударов, падений и аварий. Элементы среды взаимодействуют друг с другом и с персонажами таким образом, что каждое столкновение и каждое падение выглядят убедительно и естественно. Это создаёт непредсказуемость в игровом процессе и делает каждую попытку уникальной.


Dismount Infinity превосходно подходит для тех, кто ищет способ выпустить пар и испытать радость от хаотичного разрушения в безопасной и контролируемой среде. Игра предлагает множество уровней с разнообразными сценариями, каждый из которых требует стратегического подхода для достижения максимальных результатов. Подходит как для коротких сессий, так и для длительных игровых марафонов, где можно по-настоящему испытать все прелести разрушительных технологий.


Скриншоты

Информация о модах

1. ВЫСОКИЙ УЩЕРБ

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРАБАТЫВАЕМОГО ЗОЛОТА

 Теги темы: Много денег

Скачать Dismount Infinity (Мод, Много золота) 1.24 взлом

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Скачать Dismount Infinity (Мод, Много золота) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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