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Dream Town Story (Мод, Много денег)

Dream Town Story (Мод, Много денег) 2.1.6

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Версия:
2.1.6
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
id приложения:
net.kairosoft.android.miniature_en
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 847

Dream Town Story - это новая игра-симулятор, недавно выпущенная Kairosoft. Если вы не знаете, кто они, мы хотели бы добавить вам интересную информацию. Kairosoft - это компания из Японии, специализирующаяся на мобильных играх и играх. Их представленные продукты представляют собой интересные и привлекательные игры-симуляторы. В частности, этот издатель не следует веяниям времени; они по-прежнему используют для своих продуктов классическую 8-битную графическую платформу.


Kairosoft выпустила несколько популярных игр: Hot Springs Story, Shiny Ski Resort, Game Dev Story… Dream Town Story - их последний релиз, выпущенный 14 декабря. По мере того, как старшие парни становятся старше, игра получает большую любовь от игроков, игра, которая вернет любого человека в детство и, вероятно, заставит его пристраститься к нему.



Скриншоты

Информация о модах
  • Инъекция KairoPoints
  • Инъекция золота
  • Инъекция алмазов


Информация: Не забудьте нажать меню и кнопку Сохранить.

 Теги темы: Много денег

Скачать Dream Town Story (Мод, Много денег) 2.1.6 взлом

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Скачать Dream Town Story (Мод, Много денег) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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