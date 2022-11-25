Dream Town Story - это новая игра-симулятор, недавно выпущенная Kairosoft. Если вы не знаете, кто они, мы хотели бы добавить вам интересную информацию. Kairosoft - это компания из Японии, специализирующаяся на мобильных играх и играх. Их представленные продукты представляют собой интересные и привлекательные игры-симуляторы. В частности, этот издатель не следует веяниям времени; они по-прежнему используют для своих продуктов классическую 8-битную графическую платформу.





Kairosoft выпустила несколько популярных игр: Hot Springs Story, Shiny Ski Resort, Game Dev Story… Dream Town Story - их последний релиз, выпущенный 14 декабря. По мере того, как старшие парни становятся старше, игра получает большую любовь от игроков, игра, которая вернет любого человека в детство и, вероятно, заставит его пристраститься к нему.



