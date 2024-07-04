По словам разработчика игры, Scary Stranger 3D это увлекательная игра для каждого игрока. Начиная с этой игры, вы познакомитесь с Бобом - озорным и всегда хотел подразнить незнакомцев при встрече с ними. И все начинается здесь, так как есть информация, что старик переедет в то место, где остановился Боб. Ходят слухи, что этот старик в молодости был учителем. По совпадению, из многих людей, которых Боб раньше дразнил, никто не учитель.





И с тех пор, как сюда переехал этот старик, Боб был невероятно счастлив. Сейчас у Боба прекрасная возможность подразнить незнакомцев - странное хобби Боба. Жизнь Боба постепенно становится унылой, грустной, когда его хобби дразнить незнакомцев заходит в тупик. Потому что просто все его шутки больше не являются секретом для людей, живущих в этом районе. Но, к счастью, когда ему надоело то, что он не может дразнить незнакомцев, старик переехал. Боб направляет все свое внимание на старика и будет интересоваться им еще больше, когда старик, как говорят, странный человек людьми. Вероятно, когда Боб приблизится к старику, в «Scary Stranger 3D» будет происходить много забавных и страшных историй.



