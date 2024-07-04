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Scary Stranger 3D (Мод, Бесплатные покупки)

Scary Stranger 3D (Мод, Бесплатные покупки) 5.35

24
7
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Версия:
5.35
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Z & K Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 008

По словам разработчика игры, Scary Stranger 3D это увлекательная игра для каждого игрока. Начиная с этой игры, вы познакомитесь с Бобом - озорным и всегда хотел подразнить незнакомцев при встрече с ними. И все начинается здесь, так как есть информация, что старик переедет в то место, где остановился Боб. Ходят слухи, что этот старик в молодости был учителем. По совпадению, из многих людей, которых Боб раньше дразнил, никто не учитель.


И с тех пор, как сюда переехал этот старик, Боб был невероятно счастлив. Сейчас у Боба прекрасная возможность подразнить незнакомцев - странное хобби Боба. Жизнь Боба постепенно становится унылой, грустной, когда его хобби дразнить незнакомцев заходит в тупик. Потому что просто все его шутки больше не являются секретом для людей, живущих в этом районе. Но, к счастью, когда ему надоело то, что он не может дразнить незнакомцев, старик переехал. Боб направляет все свое внимание на старика и будет интересоваться им еще больше, когда старик, как говорят, странный человек людьми. Вероятно, когда Боб приблизится к старику, в «Scary Stranger 3D» будет происходить много забавных и страшных историй.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные деньги

Неограниченные звезды

Неограниченная энергия


 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш

Скачать Scary Stranger 3D (Мод, Бесплатные покупки) 5.35 взлом

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Скачать Scary Stranger 3D (Мод, Бесплатные покупки) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Scary Stranger 3D (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Гоголь
Гоголь 22 апреля 2024 12:10
Тут нет бесплатных покупок.
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