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Dungeon Village 2

Dungeon Village 2 1.5.0

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Версия:
1.5.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 801
Скриншоты
Описание

Dungeon Village 2 - представляет собой занимательную и динамичную игру, идеально подходящую для мобильных устройств. Эта игра замечательно сочетает в себе элементы творчества и развлечения, не требуя при этом много места на устройстве или высокой производительности.


В "Dungeon Village 2" игроки погружаются в увлекательный мир, где им предстоит управлять и развивать свою деревню, превращая её в привлекательное место для героев и искателей приключений. Суть игры заключается в строительстве различных зданий и сооружений, привлечении героев, а также взаимодействии с разнообразными персонажами и монстрами.


Особенностью "Dungeon Village 2" является простота и интуитивность игрового процесса, который в то же время предлагает глубокую и захватывающую стратегию управления ресурсами и развития деревни. Эта игра идеально подходит для тех, кто ищет легкое и приятное развлечение, способное увлечь на долгие часы.



Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество кристаллов
  • Неограниченное количество городских очков

Примечание : увеличивайте сумму, когда тратите!


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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Пиксельные игры на Андроид
Пиксельные игры на Андроид
 Теги темы: Пиксельная

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Скачать Dungeon Village 2 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

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