Описание

First Strike: Classic (Мод, Unlocked) - Сыграйте в культовую игру о взрыве мира ядерными ракетами и не только, это новая версия игры которая поможет вам испытать наслаждения от взрывов на родной планете. Теперь он вернулся как First Strike: Classic: полная реконструкция легендарной стратегической игры о взрыве мира в ядерном Армагеддоне. Этот ремастер стал более стабильным, более хитрым в отношении врагов и лучшим первым ударом, который мы когда-либо наносили. Кроме того, это стратегическая игра в которой вам предстоит хорошенько подумать.