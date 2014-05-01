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First Strike: Classic (Мод, Unlocked)

First Strike: Classic 3.0.4

Unlocked
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Версия:
3.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Blindflug Studios AG
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 051
Скриншоты
Описание

First Strike: Classic (Мод, Unlocked) - Сыграйте в культовую игру о взрыве мира ядерными ракетами и не только, это новая версия игры которая поможет вам испытать наслаждения от взрывов на родной планете. Теперь он вернулся как First Strike: Classic: полная реконструкция легендарной стратегической игры о взрыве мира в ядерном Армагеддоне. Этот ремастер стал более стабильным, более хитрым в отношении врагов и лучшим первым ударом, который мы когда-либо наносили. Кроме того, это стратегическая игра в которой вам предстоит хорошенько подумать.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Разблокированы все карты

Разблокировано все оружие

Скорость игры

Платная игра бесплатно


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 Теги темы: Unlocked

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Скачать First Strike: Classic (Мод, Unlocked) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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