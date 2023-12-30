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Coromon (Мод, Много денег)

Coromon (Мод, Много денег) 1.3.1

4
3
Скачать (130 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Coromon
Версия:
1.3.1
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.tragsoft.coromon
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
3
Просмотров:
2 208

Coromon - это приключенческая игра, которая предоставляет игрокам возможность отправиться в увлекательное путешествие, исследуя разнообразные места и раскрывая тайны мира. Игра сочетает в себе элементы классических приключенческих игр с уникальными фичами, делая ее увлекательным опытом для игроков.


В Coromon игроки берут на себя роль героя, который отправляется в путешествие через разные локации, встречает различных персонажей и исследует загадочные места. В процессе путешествия игроки раскрывают тайны и загадки мира, что делает игру более увлекательной. Одной из уникальных особенностей Coromon является боевая система, основанная на сражениях с монстрами и использовании собранных существ, называемых Coromon. Игроки могут собирать и тренировать различных Coromon, чтобы использовать их в битвах. Эта система добавляет элементы коллекционирования и тактики к игре, делая ее более интересной.



Скриншоты

Информация о модах
  • Если вы продолжите игру в сохраненном профиле, вы начнете с большой суммы денег
 Теги темы: Много денег

Скачать Coromon (Мод, Много денег) 1.3.1 взлом

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Скачать Coromon (Мод, Много денег)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Coromon (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Филицыя
Филицыя 11 марта 2024 03:17
Lensifal, Спасибо за ответ 🖤🖤🖤
🐾🐾
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 марта 2024 00:41
Филицыя, Должна быть полная с модом
+1
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Филицыя
Филицыя 10 марта 2024 02:20
Это не полная версия да?))
0
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