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Slayer Legend (Мод, Много маны)

Slayer Legend (Мод, Много маны) 600.1.4

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Версия:
600.1.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GEAR2
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 206 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 070
Скриншоты
Описание

Slayer Legend: Idle RPG — это захватывающая ролевая игра для смартфонов, где игроки вступают в роль могучего Истребителя, миссия которого — защитить мир от вторжения демонов, вышедших на свободу из-за трещины в измерениях. Эта игра сочетает в себе элементы фэнтези и приключений с увлекательным сюжетом и динамичным игровым процессом.


Особенностью "Slayer Legend: Idle RPG" является её пиксельная ретро-графика, которая придает игре ностальгическое ощущение классических ролевых игр. Простота игрового процесса делает её доступной для широкого круга игроков, включая тех, кто предпочитает играть в динамичные игры на ходу.


В игре игрокам предстоит сражаться с различными демонами, развивать своего персонажа, улучшать его навыки и снаряжение. Благодаря элементам "idle" (пассивной игры), "Slayer Legend: Idle RPG" позволяет продолжать развитие персонажа и получение ресурсов даже во время отсутствия игрока.


Информация о модах

1. Уменьшение HP монстров

2. Неограниченная мана

3. Взлом скорости

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Скачать Slayer Legend (Мод, Много маны) 206 Мб Ссылка 2 206 Мб

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